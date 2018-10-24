Пермь: новости дня
17:26 | 26.10.2018
Пермские ученые обсудили исторический опыт и современный потенциал Перми в промышленном развитии России
Открывая пленарную часть конференции, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин поблагодарил пермское научное сообщество, всех любителей истории за внимание к форуму и выразил надежду на продолжение этого проекта.
«Мы сумели зажечь идеей форума представителей самых разных поколений, привлечь профессионалов и любителей истории. Конкурс «Моя семья в истории города» собрал в два раза больше участников по сравнению с прошлым годом, работали целые студенческие команды. Резонанс вызвали выставки «Заводская Пермь», экспозиции, посвященные пермской школе в учебном центре «Современное образование», встреча на набережной под девизом «1723 дня до 300-летия Перми». Три наших форума показали, что интерес к истории в Перми есть, что люди готовы участвовать в самых разных исторических мероприятиях. И задача, которую необходимо в связи с этим решать, – создание условий для такого участия», - подчеркнул Юрий Уткин.
По его словам, нужно популяризировать имеющиеся ресурсы, шире информировать об открытых лекциях, конференциях, тематических встречах музеях, архивах, вузах и библиотеках. Кроме того, в дальнейшем развитии нуждается тема заводских, школьных и вузовских музеев. Есть планы и по тематике будущих форумов: образование и здравоохранение, грядущее 75-летие Победы. Юрий Уткин призвал участников заседания внести свои предложения.
На пленарном заседании были представлены доклады об основных вехах промышленного развития Перми, о месте расположения и возможности воссоздания Егошихинского завода, особенностях пермской индустриализации на рубеже XIX-XX вв, в середине XX века, экономике современной Перми.
«Интересные вопросы обсуждались, докладчики предложили важные с точки зрения и истории, и пермской современности темы. Считаю, что диалог удался, а более локальные сюжеты дополнят другие участники на предстоящих секциях. Панорама развития Перми у слушателей будет достаточно полная, а это очень важно», - считает доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новейшей истории России ПГНИУ Игорь Кирьянов.
«Цель конференции - изучить различные исторические аспекты развития города от возникновения до сегодняшнего дня, и есть ощущение, что мы продвигаемся к ее достижению. И уже нужно начинать готовиться к следующему форуму», - отметил заведующий кафедрой новейшей истории и государственного управления ПНИПУ Михаил Нечаев.
В рамках первой секции «Заводская Пермь: XVIII - нач. XX вв.» участники рассказали о знаменитом пермском 50-тонном паровом молоте, уникальное чугунное основание которого, возможно, до сих пор находится под одним из цехов Мотовилихинских заводов, о роли Перми в развитии железнодорожного сообщения с Сибирью, реализованных проектах архитектора Ивана Свиязева по созданию системы вентиляции и отопления в жилых домах и промышленных сооружениях, образе жизни мотовилихинских рабочих в позапрошлом столетии.
На второй секции «Развитие промышленности города Перми в советскую и постсоветскую эпоху» речь шла о промышленном производстве в годы Великой Отечественной войны, роли Анатолия Солдатова в развитии Пермского моторного завода. Интерес у слушателей вызвал доклад магистра географии, старшего преподавателя кафедры социально-экономической географии, географического факультета ПГНИУ Андрея Лучникова. Он говорил о двух путях развития Перми – это глобализация мегаполиса либо децентрализация и поддержка малых городов, определение их потенциала.
Третья секция «Источниковедческие и историографические проблемы изучения пермской промышленности» объединила архивистов. Обсуждались вопросы сохранения истории промпредприятий, изучения исторических источников.
Напомним, III городской исторический форум – цикл социально значимых научно-просветительских мероприятий, посвященных 295-летию г. Перми и грядущему 300-летнему юбилею города. Организован и проводится при поддержке Пермской городской Думы, ведущих пермских вузов и предприятий.
Губернатор Пермского Максим Решетников поддерживает развитие интереса к истории, изучение краеведения. По его мнению, мало знать историю края – важно знать и историю своей семьи, своей малой Родины.
Задачи форума - сохранение исторической памяти, развитие у горожан патриотизма, гражданственности, национального сознания. В программе форума с мая по ноябрь предусмотрена серия образовательных и просветительских мероприятий.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:26 | 26.10.2018
Пермские ученые обсудили исторический опыт и современный потенциал Перми в промышленном развитии России
17:21 | 26.10.2018
Глава Алапаевска Сергей Беспалов уходит в отставку
17:15 | 26.10.2018
В Совете Федерации прошли Дни Пермского края
17:06 | 26.10.2018
Юрий Уткин выступил с докладом на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»
17:04 | 26.10.2018
Спецпредставитель Путина высоко оценил шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025
16:56 | 26.10.2018
Чеченского стрелка, обвиняемого в убийстве екатеринбургского бизнесмена, оставили под стражей
16:56 | 26.10.2018
В курганской лавке, торгующей шаурмой, шампур с мясом хранился на полу
16:53 | 26.10.2018
Пермские врачи повторили уникальную операцию по «приживлению» кисти руки
16:46 | 26.10.2018
На Урале разыскивают без вести пропавшего рыбака
16:31 | 26.10.2018
Японский бизнес готов к сотрудничеству с предприятиями Пермского края
16:24 | 26.10.2018
Энергетики помогут добросовестным ТСЖ Перми снизить затраты на коммунальные ресурсы
16:22 | 26.10.2018
В Екатеринбурге будет создан Экспертный совет по развитию культуры
15:58 | 26.10.2018
В Челябинске отпраздновали 70-летие Федерации профсоюзов
15:44 | 26.10.2018
Аэропорт Кольцово готов к работе в зимний период
15:32 | 26.10.2018
Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря Царственных страстотерпцев
15:18 | 26.10.2018
Завтра пермская гимназия №2 примет участие в благотворительном проекте центрального телевидения Китая
15:09 | 26.10.2018
Сегодня утром в ДТП в Верхней Салде пострадали двое несовершеннолетних
14:54 | 26.10.2018
Более 3200 жителей Прикамья подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России»
14:43 | 26.10.2018
Экс-глава Среднеуральска заплатит в бюджет более 60 млн рублей
14:18 | 26.10.2018
В Екатеринбурге автобусное предприятие заплатило штраф за рекламу салона, где занимались проституцией
14:02 | 26.10.2018
На трассе Екатеринбург — Курган в аварии погиб 15-летний мотоциклист. Еще один подросток в больнице
13:58 | 26.10.2018
В уральской столице пройдет гражданская панихида памяти жертв политических репрессий
13:37 | 26.10.2018
В Прикамье продолжается масштабная оптическая стройка
13:32 | 26.10.2018
В Тавде потушили пожар на складе с мебелью
13:26 | 26.10.2018
Пермская ГРЭС увеличила выработку электроэнергии на 31,8 % с начала года
13:22 | 26.10.2018
Гендиректора компании-застройщика в Каменске-Уральском будут судить за хищение средств дольщиков
13:03 | 26.10.2018
В День народного единства в Перми не будет продаваться алкоголь
12:57 | 26.10.2018
В выходные в Перми похолодает
12:47 | 26.10.2018
В Екатеринбурге суд вынес приговор фальшивомонетчику, задержанному оперативниками УФСБ
12:39 | 26.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 октября 2018 года
12:03 | 26.10.2018
В Тавде горит цех с пиломатериалами
11:53 | 26.10.2018
Замгубернатора Азат Салихов возглавил наблюдательный совет свердловской Федерации бокса
11:34 | 26.10.2018
Митрополит Кирилл откроет в Екатеринбурге выставку о Белом движении
11:19 | 26.10.2018
За последние дни на свердловской железной дороге погибли два человека
11:02 | 26.10.2018
В Курганской области полиция изъяла из незаконного оборота более 1000 единиц «чудодейственных» БАДов
10:58 | 26.10.2018
Амурская тигрица Джуна поселилась в Екатеринбургском зоопарке
10:42 | 26.10.2018
Минкульт России возьмется за реставрацию Далматовского монастыря
10:37 | 26.10.2018
Послушание и ловкость: в Екатеринбурге прошли сборы кинологов
10:16 | 26.10.2018
Семерых жителей Первоуральска осудили за организацию азартных игр
09:57 | 26.10.2018
На Урале у должника арестовали коров, гусей и свинью
09:35 | 26.10.2018
На Полевском тракте насмерть сбили женщину
09:17 | 26.10.2018
Ночью на улице Заводской загорелась Audi
22:40 | 25.10.2018
В Екатеринбурге ограбили немецкого консула. Эксклюзивные фото нападавших
22:30 | 25.10.2018
«Автомобилист» продолжил победную серию в игре против «Металлурга»
20:35 | 25.10.2018
В честь 98-летия УрФУ студенты устроят самый масштабный хоровод на Урале