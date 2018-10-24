Пермские ученые обсудили исторический опыт и современный потенциал Перми в промышленном развитии России

17:26 | 26.10.2018

III городской исторический форум «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису» продолжает свою работу. В сентябре-октябре состоялось 16 программных мероприятий, включивших выставки, экскурсии, лекции, думские уроки, конкурс «Моя семья в истории города». Одним из центральных событий стала научно-практическая конференция «Город Пермь в промышленном развитии России: исторический опыт и современный потенциал», прошедшая в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Участие в работе приняли историки, ученые и архивисты, музейные работники, краеведы, представители промышленных предприятий и органов местного самоуправления, Молодежного парламента города Перми. Сборник материалов конференции планируется издать в декабре 2018 года.



Открывая пленарную часть конференции, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин поблагодарил пермское научное сообщество, всех любителей истории за внимание к форуму и выразил надежду на продолжение этого проекта.



«Мы сумели зажечь идеей форума представителей самых разных поколений, привлечь профессионалов и любителей истории. Конкурс «Моя семья в истории города» собрал в два раза больше участников по сравнению с прошлым годом, работали целые студенческие команды. Резонанс вызвали выставки «Заводская Пермь», экспозиции, посвященные пермской школе в учебном центре «Современное образование», встреча на набережной под девизом «1723 дня до 300-летия Перми». Три наших форума показали, что интерес к истории в Перми есть, что люди готовы участвовать в самых разных исторических мероприятиях. И задача, которую необходимо в связи с этим решать, – создание условий для такого участия», - подчеркнул Юрий Уткин.



По его словам, нужно популяризировать имеющиеся ресурсы, шире информировать об открытых лекциях, конференциях, тематических встречах музеях, архивах, вузах и библиотеках. Кроме того, в дальнейшем развитии нуждается тема заводских, школьных и вузовских музеев. Есть планы и по тематике будущих форумов: образование и здравоохранение, грядущее 75-летие Победы. Юрий Уткин призвал участников заседания внести свои предложения.



На пленарном заседании были представлены доклады об основных вехах промышленного развития Перми, о месте расположения и возможности воссоздания Егошихинского завода, особенностях пермской индустриализации на рубеже XIX-XX вв, в середине XX века, экономике современной Перми.



«Интересные вопросы обсуждались, докладчики предложили важные с точки зрения и истории, и пермской современности темы. Считаю, что диалог удался, а более локальные сюжеты дополнят другие участники на предстоящих секциях. Панорама развития Перми у слушателей будет достаточно полная, а это очень важно», - считает доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новейшей истории России ПГНИУ Игорь Кирьянов.



«Цель конференции - изучить различные исторические аспекты развития города от возникновения до сегодняшнего дня, и есть ощущение, что мы продвигаемся к ее достижению. И уже нужно начинать готовиться к следующему форуму», - отметил заведующий кафедрой новейшей истории и государственного управления ПНИПУ Михаил Нечаев.



В рамках первой секции «Заводская Пермь: XVIII - нач. XX вв.» участники рассказали о знаменитом пермском 50-тонном паровом молоте, уникальное чугунное основание которого, возможно, до сих пор находится под одним из цехов Мотовилихинских заводов, о роли Перми в развитии железнодорожного сообщения с Сибирью, реализованных проектах архитектора Ивана Свиязева по созданию системы вентиляции и отопления в жилых домах и промышленных сооружениях, образе жизни мотовилихинских рабочих в позапрошлом столетии.



На второй секции «Развитие промышленности города Перми в советскую и постсоветскую эпоху» речь шла о промышленном производстве в годы Великой Отечественной войны, роли Анатолия Солдатова в развитии Пермского моторного завода. Интерес у слушателей вызвал доклад магистра географии, старшего преподавателя кафедры социально-экономической географии, географического факультета ПГНИУ Андрея Лучникова. Он говорил о двух путях развития Перми – это глобализация мегаполиса либо децентрализация и поддержка малых городов, определение их потенциала.



Третья секция «Источниковедческие и историографические проблемы изучения пермской промышленности» объединила архивистов. Обсуждались вопросы сохранения истории промпредприятий, изучения исторических источников.



Напомним, III городской исторический форум – цикл социально значимых научно-просветительских мероприятий, посвященных 295-летию г. Перми и грядущему 300-летнему юбилею города. Организован и проводится при поддержке Пермской городской Думы, ведущих пермских вузов и предприятий.



Губернатор Пермского Максим Решетников поддерживает развитие интереса к истории, изучение краеведения. По его мнению, мало знать историю края – важно знать и историю своей семьи, своей малой Родины.



Задачи форума - сохранение исторической памяти, развитие у горожан патриотизма, гражданственности, национального сознания. В программе форума с мая по ноябрь предусмотрена серия образовательных и просветительских мероприятий.