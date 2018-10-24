Юрий Уткин выступил с докладом на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

17:06 | 26.10.2018

В Государственной Думе РФ прошло IV заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология». Его провел первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» Николай Валуев. Участие в работе приняли более 70 членов Общественного совета - представители федеральных и региональных органов власти, некоммерческих общественных организаций, предприятий экологической направленности, СМИ.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин выступил с докладом, представил пермский опыт в сфере экологии. В частности, интерес у участников заседания вызвала экологическая акция «Чистая среда», которая призвана привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения парковых и зеленых зон города бытовыми отходами, пропагандирует бережное и ответственное отношения к природе, популяризирует здоровый образ жизни и любительский бег.



«Работа в совете объединяет всех, кому небезразлично сохранение окружающей среды и вопросы экологии. Важно, что ни одно заседание не проходит без представления пермского опыта. И каждый раз от нас ждут новых инициатив, проекты «под ключ», идеи, воплощенные в реальную жизнь. Конечно, коллеги интересовались акцией в формате плоггинга, которую недавно мы с единомышленниками провели в микрорайоне Южный. Речь идет о спортивном беге, совмещенном с уборкой мусора. Инициатива была поддержана, высказано мнение о необходимости тиражирования пермского опыта в других городах и субъектах. На Общественном совете вырабатываются конкретные решения, в том числе по нормативно-правовому регулированию. 14 ноября состоятся расширенные слушания на площадке комитета по экологии и природопользованию Государственной Думы, и наши предложения будут там обсуждаться», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Основными темами заседания стали развитие в России малого и среднего предпринимательства в сфере экологии, подведение промежуточных итогов работы с Резолюцией IX Международного форума «Экология» и участие общественности в формировании экологической политики России. Обсуждались проблемы внедрения раздельного сбора отходов, разграничение полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти в реализации государственной политики в сфере экологии. В Резолюцию вошли предложения от региональных органов власти, коммерческих компаний и общественных организаций. Подписана серия соглашений о сотрудничестве в сфере экологического развития с несколькими субъектами РФ.



Также состоялась презентация лучших муниципальных практик в области экологии и Концепции новой социальной сети экологической направленности «Эконтроль», которую планируют сделать отраслевой виртуальной площадкой для общения экоактивистов, представителей власти и бизнеса в целях решения острых экологических проблем. Запуск новой социальной сети запланирован на март 2019 года.



Отметим, основной задачей органов местного самоуправления является принятие документов стратегического планирования в соответствии с федеральным законодательством. В резолюции восьмого Международного форума «Экология» органам местного самоуправления было рекомендовано включить экологические компоненты в такие документы.



В городе Перми учтены все механизмы и направления работы, которые предполагаются федеральными нормативными правовыми актами. Они включены в Стратегию социально-экономического развития Перми до 2030 года, а также План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденные решениями Пермской городской Думы.