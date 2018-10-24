Пермские врачи повторили уникальную операцию по «приживлению» кисти руки

16:53 | 26.10.2018

Врачи Пермской краевой клинической больницы провели вторую операцию по пришиванию руки. Ночью 18 октября привезли нового пациента — 66-летний пермяк случайно отсек себе руку циркулярной пилой. Благодаря слаженной работе врачей мужчина избежал инвалидности. Теперь ему предстоит восстановление под присмотром медиков.



Несчастный случай произошел, когда пострадавший заготавливал дрова. Говоря языком врачей, он совершил неполную ампутацию. Квалифицированные врачи краевой больницы соединили все кровеносные сосуды и сухожилия. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.



«Обычно такое случается редко, но тут уже второй такой случай происходит за месяц. В этот раз наши врачи справились на полчаса быстрее - за 4 часа. Операция прошла под руководством заведующего сосудистым отделением Ильдуса Султановича Мухамадеева. Сейчас пациент чувствует себя хорошо», — поделился главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов.



Напомним, что в конце сентября пермские хирурги буквально по кусочкам пришили кисть 55-летнему мужчине. Пострадавший был успешно прооперирован и уже выписан из больницы. А первая подобная операция в Пермском крае прошла в 1986 году. Тогда под руководством легендарного хирурга, академика Евгения Антоновича Вагнера пермские врачи «приживили» 8-летнему мальчику оторванную ногу.



Отметим, в Пермском крае большое внимание уделяется совершенствованию системы здравоохранения. В частности, ежегодно на развитие высокотехнологичной медицины из бюджета края и Фонда ОМС направляется почти 2,3 млрд рублей.