Пермь: новости дня
16:31 | 26.10.2018
Японский бизнес готов к сотрудничеству с предприятиями Пермского края
Накануне в Москве состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и чрезвычайного и полномочного посла Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки. Глава региона отметил заинтересованность Пермского края в сотрудничестве с японскими бизнесменами.
В Перми японскую делегацию встретили заместитель председателя правительства Алексей Чибисов, и. о. министра экономического развития Ирина Григоренко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Павел Носков.
«Только в 2017–2018 годах произошло несколько значительных событий в Перми, которые связаны с российско-японскими отношениями, — отметил Алексей Чибисов. — Был открыт Учебный центр компании FANUC по металлообрабатывающему оборудованию. Плюс с прошлого года Пермский край является пилотным регионом нацпроекта по повышению производительности труда, одним из крупнейших партнеров которого является Центр «Кайдзен». Также в Перми при поддержке японских инвесторов строится целый микрорайон. Он, по нашему мнению, станет одним из самых современных и красивых в Перми. Кроме того, за 2017 год общий объем внешней торговли между Пермским краем и Японией составил 70,8 млн долларов. Все это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества российского и японского бизнеса по широчайшему спектру направлений — от промышленности до информационных технологий и учебных программ», — подчеркнул зампред правительства.
В своей приветственной речи чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки подчеркнул, что для развития российско-японского сотрудничества сегодня наступил очень благоприятный момент: оно проходит на фоне доверительных отношений, сложившихся между лидерами России и Японии. Приоритетные направления — инвестиции в повышение потенциала города и сфера высоких технологий. «Я обратил внимание, что в преддверии своего 300-летия Пермь активно работает над привлечением инвестиций в городскую инфраструктуру. Еще один проект — разработка и реализация проекта «Умный город». Сейчас японские компании активно занимаются экспортом в этом направлении, и мы будем рады найти возможность для сотрудничества в этой области. Также я знаю, что в настоящее время Пермский край входит в топ-10 регионов, лидирующих в области инновационного развития. Поэтому я хотел бы знать ваше мнение о возможности сотрудничества в области инновационных, телекоммуникационных и информационных технологий. Это очень перспективное направление сотрудничества между Японией и Россией, и ваш край имеет в этой сфере особый статус», — подчеркнул Кодзуки.
Есики Миядзаки, президент АНО «Японский бизнес-клуб», выразил надежду, что визит японской делегации будет способствовать развитию деловых и культурных отношений Пермского края с японскими предприятиями и организациями. Миядзаки подчеркнул, что в развитии цифровой экономики, которая является приоритетной для руководства края, заложен явный потенциал развития отношений между пермскими и японскими компаниями.
В планах представителей японской делегации — посетить ряд крупнейших промышленных и инновационных предприятий Пермского края, таких как ОХК «Уралхим», ГК «ПЦБК», «ЭР-Телеком».
© «Вечерние Ведомости»
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