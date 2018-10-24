Энергетики помогут добросовестным ТСЖ Перми снизить затраты на коммунальные ресурсы

16:24 | 26.10.2018

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поощрил товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Перми, которые добросовестно оплачивают отопление и горячую воду. Более 300 дисциплинированных организаций, управляющих жилыми домами пермяков, получили сертификаты на проведение энергоаудита «подшефных» зданий.



Руководителям добросовестных товариществ вручены благодарности за подписью директора филиала. Весомое дополнение к благодарности — подарочные сертификаты на проведение специализированного обследования домов и определения возможности установки системы автоматической регулировки теплоэнергии (САРТ). Эта система позволит экономить энергоресурсы и сократить затраты жителей на услуги теплоснабжения.



В ресурсоснабжающей компании подчеркивают, что платежная дисциплина организаций, управляющих жилым фондом, лежит в основе надежного теплоснабжения многоквартирных домов. Директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков выразил благодарность ответственным руководителям товариществ собственников жилья: «Добросовестные ТСЖ — наши самые надежные партнеры. Во многом благодаря их высокой платежной дисциплине уверенно пройден отопительный сезон и в полной мере реализована масштабная программа реконструкции тепловых сетей».