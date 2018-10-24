Завтра пермская гимназия №2 примет участие в благотворительном проекте центрального телевидения Китая

15:18 | 26.10.2018

27 октября в 10:00 ученики гимназии №2 примут участие в благотворительном проекте телеканала CCTV4 (Китай).



Проект нацелен на знакомство школьников из отдаленных сельских провинций Китая с внешним миром. Как пояснила директор гимназии Людмила Суханова, предложение от телеканала поступило после участия гимназии в мероприятиях по открытию в июне этого года заседания стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао (Китай) в онлайн-режиме. Руководство CCTV4 оценило высокий уровень подготовки гимназии, в связи с чем и возникла идея участия гимназии в федеральном благотворительном телепроекте Китая.



В эту субботу пермские гимназисты пообщаются с учениками средней школы сельской местности провинции Аньхой. Телесюжет о встрече будет показан на канале CCTV4.