Более 3200 жителей Прикамья подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России»

14:54 | 26.10.2018

Завершился прием заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Свои заявки на участие в конкурсе направили более 3200 жителей Пермского края. Всего за две недели организаторам поступило более 227 тысяч заявок со всех регионов страны.



По федеральным округам участники из России распределились следующим образом: Центральный федеральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Северо-Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский (9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) и Северо-Кавказский (2,72%).



Теперь зарегистрированные участники выполнят задание дистанционного этапа: они запишут и загрузят видеоинтервью с ответами на вопросы о цели своего участия и главном профессиональном достижении. Конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. «Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса «Лидеры России» и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом. Важно, что в этом году были организованы дополнительные технологические решения по защите от двойных регистраций на конкурс от одного и того же человека», — отметил Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что регион заинтересован в квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи специалистах. Важная роль в поиске таких кадров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровня.



В прошлом году среди победителей кадрового конкурса было три пермяка. Впоследствии одна из них, Анна Козицына, трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья-2018». По словам Анны Козицыной, «Лидеры России» – это хорошая проверка своих компетенций и толчок к развитию. «Я благодарна конкурсу за обратную связь. Он позволяет увидеть зоны роста, которые нужно как молодому управленцу прокачивать в дальнейшем».



Напомним, в прошлом году число заявок на конкурс «Лидеры России» не превысило 200 тысяч, из них более 32 тысяч было подано от Приволжского федерального округа. 300 финалистов со всей страны, в том числе 4 жителей Пермского края, получили образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.