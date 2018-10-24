В пермской школе №9 отметили юбилей педагога и тренера Владимира Кельсина

13:48 | 26.10.2018

В пермской физико-математической школе №9 им. А. С. Пушкина состоялась большая баскетбольная тусовка выпускников. Она была посвящена 80-летию заслуженного учителя РФ Владимира Кельсина.

Более 30 лет Владимир Никанорович прослужил только в школе №9, а до и после – многолетняя результативная тренерская работа в системе детских спортивных школ, в клубе «Урал-Грейт-юниор». Его учительское счастье – в выпускниках, которые не мыслят себе юбилея своего учителя без встреч на баскетбольной площадке.

И вот – новая встреча, новая тусовка. 12 команд (1980-2000-х годов) – в плей-офф. Команда ветеранов и нынешняя баскетбольная юношеская команда школы - более 150 участников. Турнирная таблица, расписанная с утра до вечера. Большое праздничное построение, финальная игра, награждение победителей, товарищеский ужин… Масса лиц, настроений, слёз, спортивных эмоций, воспоминаний, благодарности. И - «выхлоп» уроков, усвоенных выпускниками Владимира Никаноровича десятилетия назад.

Урок 1: «Не обидь!» Накал эмоций, переломный момент в счёте, девочки на подсчёте очков замешкались, со скамейки запасных на них шумит очень большой игрок, девчонки – в слёзы… Игра закончилась, сделано фото с любимым учителем, и тут – тот самый громкий и большой игрок, прихрамывая из-за травмы, подходит к одной из девушек, целует руку, что-то говорит ей, силясь перекрыть шум перерыва между матчами…

Урок 2: «Не отврати интерес!» На площадке – ветеранская действующая команда мастеров. Противники – команда одного из 10-х классов. За первыми – мастерство и опыт, за вторыми – скорость и максимализм. Ветераны, в конце концов, выигрывают, но было видно, как сдерживали они себя в игре, как благородно позволяли молодым показать себя, как радовались, что есть смена, и достойная.

Урок 3: «Сдерживай себя!» На площадке – только мужчины, ситуаций напряжения – сколько угодно, желания «хлестануть эмоциями» - предостаточно. Но ты на баскетбольной площадке, рядом – тренер, вокруг – зрители разного пола и возраста. Терпи, выражай личную эмоцию внутри, сохраняй экологию душ.

Урок 4: «Будь благодарным!» В этот день можно было найти кучу причин, чтобы не приехать к любимому учителю. А можно было приехать, и не только из Перми, но и из столиц, где сейчас твоё дело, и из-за рубежа, где ты сейчас живёшь. Приехать, чтобы сказать «спасибо» учителю, чтобы с другими выпускниками, со школьными коллегами Владимира Никаноровича спеть во время парада открытия:

Вам немало дано: Вы учитель и тренер от Бога!

В нашу школу давно пролегла Вашей жизни дорога…

Нас в спортзал позови, мы под звуки спортивного гимна

Признаёмся в любви и надеемся, это взаимно!

Урок 5: «Интеллигентность – во всём!» Весь день баскетбольной тусовки - от маленьких спортивных раздевалок до чистого зала школьной столовой, оставленного после товарищеского ужина, - был «пробой на интеллигентность». Ей нужно было соответствовать. Как нужно соответствовать аспекту интеллигентности в статусе выпускника «девятки».

Наталия Курдина, директор физико-математической школы №9 им. А.С. Пушкина (Пермь)