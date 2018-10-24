Пермская ГРЭС увеличила выработку электроэнергии на 31,8 % с начала года

13:26 | 26.10.2018

Пермская ГРЭС подвела итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2018 года. Отмечен рост выработки электроэнергии (31,8 %, или 11,7 млрд кВт⋅ч) и увеличение установленной мощности (3,1 %, или 3363 МВт).



Увеличение производства электроэнергии связано с вводом в эксплуатацию энергоблока № 4, а также с ростом средней электронагрузки на 64 МВт.



Мероприятия по переаттестации всех четырех энергоблоков позволили увеличить установленную мощность Пермской ГРЭС на 3,1 %, с 3261 до 3363 МВт.



Как поясняют специалисты Пермской ГРЭС, ключевой задачей ремонтной кампании в III квартале 2018 года стала подготовка к осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов. На теплоэлектростанции отремонтированы теплосети в пределах зоны ответственности Пермской ГРЭС, проведены гидравлические испытания. 17 сентября началось подключение систем теплоснабжения в объектах социальной инфраструктуры (детские сады, школы и больницы) и жилых домах.



«За девять месяцев 2018 года на Пермской ГРЭС завершен целый ряд ремонтов. Мы ожидаем, что их результаты повлияют на производственные и экономические показатели Пермской ГРЭС в будущем и обеспечат надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. В ближайшее время мы планируем получить документы, подтверждающие нашу готовность к прохождению пиковых нагрузок и низких температур в осенне-зимний период», — отметил директор Пермской ГРЭС Анатолий Чувашёв.



Отметим, Пермская ГРЭС является крупнейшим производителем электроэнергии в Прикамье, четвертой по мощности тепловой электростанцией в России. Расположена в г. Добрянке Пермского края. Установленная мощность — 3363 МВт (3 паросиловых энергоблока по 820 МВт, один парогазовый мощностью 903 МВт). Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1986 году, второй — в 1987 году, третий — в 1990 году, четвертый — в августе 2017 года. Основной и резервный вид топлива — природный газ.