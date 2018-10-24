Пермь: новости дня
18:43 | 25.10.2018
В call-центре Перми прошла прямая линия на тему электричек
Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Роман Залесинский совместно с начальником отдела инфраструктуры и транспортной безопасности управления транспортного обслуживания министерства транспорта Пермского края Сергеем Козьминых и генеральным директором АО «Пермская пригородная компания» Сергеем Канцуром провели прямую телефонную линию по вопросам организации пассажирских перевозок в пермских электричках.
Больше всего вопросов от жителей поступило по прекращению железнодорожного сообщения между Пермью I и Пермью II. Напомним, ПАО «РЖД» намерено закрыть движение по Горнозаводской ветке на участке от Перми I до Перми II. Для обеспечения транспортной доступности в декабре этого года планируется открыть новый автобусный маршрут. Этот маршрут соединит Пермь I, где будет конечная станция пригородных электричек, с центром города. Проезд будет бесплатный, нужно будет лишь предъявить железнодорожный билет. Предполагается, что новый автобусный маршрут будет проложен от Перми I через Комсомольский проспект, улицу Ленина до Перми II, обратно автобусы будут возвращаться по улице Петропавловской.
Отвечая на вопросы звонивших, участники прямой линии пояснили, что на маршруте планируется запустить низкопольные автобусы вместимостью до 100 пассажиров. Расписание маршрута будет синхронизировано с расписанием электричек. Роман Залесинский уточнил, что планируется разработать новую маршрутную сеть, которая будет предусматривать транспортную доступность других районов города с транспортно-пересадочным узлом.
Также жители смогли получить ответы на вопросы о запуске нового электропоезда «Ласточка», стоимости проезда в пригородных поездах, появлении бесплатного Wi-Fi в электричках.
© «Вечерние Ведомости»
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