Пермяков приглашают провести выходные в «Горьковке»

18:34 | 25.10.2018

В субботу и воскресенье краевая библиотека имени Горького приглашает посмотреть кино, познакомиться с выставками литературы, поговорить на иностранных языках с их носителями, побывать на презентации новой книги. Вход на все мероприятия бесплатный.



27 октября в 12:00 — презентация книги «Вкус к слову. Портрет журналиста Лидии Витальевны Мишлановой». 12+. Конференц-зал, 3-й этаж, левое крыло.



27 октября в 12:00 — дискуссионный клуб на испанском языке, тема: «Деловой этикет в испаноговорящих странах». 16+. Немецкий читальный зал, 2-й этаж, левое крыло.



27 октября в 12:00 — показ в рамках дней кинематографа Германии. «Крабат. Ученик колдуна» (2008), 18+. Режиссер: Марко Кройцпайнтнер. Германия, XVII век. 30-летняя война и чума сделали 13-летнего мальчика по имени Крабат сиротой. В поисках крова и еды он таинственным образом попадает на мельницу, где становится учеником ее хозяина. Вскоре Крабат узнает, что мельница — школа черной магии и плата за уроки Мастера высока. Фильм транслируется на немецком языке с русскими субтитрами. Интерактивный зал.



27 октября в 15:00 — клуб «Пермский интеллигент», тема «Воздушная гавань Перми». История аэродромов и летных полей города Перми. Какими они были раньше? Что с ними стало? 12+. Интернет-зал, 2-й этаж, правое крыло.



28 октября в 14:00 — показ в рамках дней кинематографа Германии. «Спасти Раффи!» (2015), 6+. Режиссер Аренд Агте. Сэмми очень привязан к своему хомячку Раффи, которого он получил от своего отца в подарок. Но случилось неприятность — маленькому зверьку нужна операция. Для того чтобы спасти жизнь Раффи, наш герой согласился отдать все свои сбережения. И когда, казалось бы, все переживания уже позади, хомячка похищают. Теперь по законам дружбы Сэмми обязан найти и вернуть Раффи. Фильм транслируется на немецком языке с русскими субтитрами. Интерактивный зал.



28 октября в 12:00 — дискуссионный клуб на немецком языке с Франком Ровальдом. Тема: «Поездка на скоростном поезде ICE из Франкфурта в Париж». 16+. Немецкий читальный зал.



До 31 октября работают выставки литературы:



Изгнанники в своей стране: ко Дню памяти жертв политических репрессий (фойе 1-го этажа, левое крыло).



«Я горжусь, что родился в провинции...» К 140-летию со дня рождения писателя М.А. Осоргина (фойе 1-го этажа, правое крыло).



Выставка к 100-летию комсомола (отдел социально-экономической литературы, 3-й этаж, правое крыло).