Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов открывает новый прокатный центр

13:41 | 25.10.2018

26 октября в 10:15 состоится открытие филиала информационно-прокатного центра технических средств реабилитации в Кировской организации Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов (ПКО ВОИ).



Новый филиал будет располагаться по адресу: улица Закамская, 22, телефон для справок 281-76-66.



Прокатные центры оказывают также консультационные услуги и ремонт технических средств, располагают самым большим в Пермском крае арсеналом техники и приспособлений для людей с инвалидностью и маломобильных граждан, временно немобильных. Здесь можно взять напрокат костыли, коляски, различные виды кроватей, скутеры и электроколяски.



В 2018 году аналогичные филиалы будут открыты также в Свердловском районе Перми, Краснокамске и Кунгуре.



Открытие филиалов проводится в рамках социального проекта ПКО ВОИ, поддержанного фондом «Наше будущее».