Жители Перми смогут сделать «Кафе для синички»

13:25 | 25.10.2018

Экологическая акция стартует 29 октября. Сделать кормушки для птиц смогут все желающие.



По инициативе Союза охраны птиц России 12 ноября объявлено Синичкиным днем. В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Участники заготавливают для них подкормку – сушеные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, делают и развешивают кормушки.



Центр дополнительного образования для детей «Луч» в Свердловском районе Перми (улица Елькина, 3) предлагает присоединиться ко Дню птиц и проводит открытую экологическую акцию «Кафе для синички».



В ней могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Можно заявиться одному, можно семьей или группой. Акция проводится с 29 октября по 16 ноября. Необходимо изготовить кормушку, сфотографировать процесс производства и развешивания на выбранной территории.



Заявку можно заполнить здесь: docs.google.com/forms/d/1njZ5ZB8-xX_2sPhzICXF55Ip-JvEqaqsTRwypGMg2dw.