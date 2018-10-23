Сергей Половников проверил эффективность освоения средств из резервного фонда президента на ремонт детского санатория

13:13 | 25.10.2018

23 октября 2018 года главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников посетил краевой детский санаторий «Ирень».



Рабочий визит ГФИ в Кунгурский муниципальный район состоялся в рамках предварительной проверки исполнения распоряжения главы государства о расходовании средств, выделенных из резервного фонда Президента РФ Министерству здравоохранения России для ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 1 «Ирень» на капитальный ремонт здания столовой и спальных корпусов.



Проверка эффективности расходования федеральных средств проведена совместно с представителями Управления Федерального казначейства по Пермскому краю и краевого министерства здравоохранения. В ходе проверки были осмотрены спальные корпуса № 2 и № 4, помещение столовой, территория санатория.



По окончании осмотра детского санатория состоялось итоговое рабочее совещание при участии главы Кунгурского муниципального района Вадима Лысанова.



Сергей Половников отметил, что, несмотря на крайне сжатые сроки для подготовки проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, в целом средства резервного фонда президента в рамках заключенного госконтракта освоены. Условия проживания детей после ремонта существенно улучшились. Вместе с тем выявлен ряд недочетов, которые нуждаются в устранении. Итогом совещания стала разработка дорожной карты по их устранению.



Данный вопрос остается на контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.