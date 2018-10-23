Назначен новый руководитель пермского МФЦ

12:22 | 25.10.2018

Главой краевого многофункционального центра стал Леонид Громов. Приказ о его назначении подписал министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



Новый руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Александрович Громов знаком с деятельностью многофункционального центра не понаслышке — работает в учреждении с июня 2017 года. До последнего времени занимал должность первого заместителя руководителя, а до этого — начальника управления развития инфраструктуры учреждения.



Напомним, вакансия главы краевого МФЦ открылась после перехода на новую должность Алика Исаевича Башаева, возглавлявшего учреждение с ноября 2017 года. На прошлой неделе стало известно, что приказом министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края он назначен и. о. директора ПКГУП «Теплоэнерго».