Совет Федерации возьмет шефство над строительством новой сцены Пермского театра оперы и балета

21:02 | 24.10.2018

Сегодня, 24 октября, в рамках регионального часа председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко обозначила в качестве конкурентных преимуществ Пермского края наличие мощной научно-образовательной базы, положительную динамику в развитии сельского хозяйства, позитивные результаты цифровизации здравоохранения.



«Кроме того, Пермский край славится богатейшим культурным наследием. Премьерные спектакли Пермского театра опера и балета, международный Дягилевский фестиваль привлекают ценителей искусства со всего мира. Ярким событием стал фестиваль «Пермский период. Новое время», – отметила Валентина Ивановна. – И давайте мы, Совет Федерации, возьмем шефство над строительством новой сцены Пермского академического театра оперы и балета. Запишем это в постановление».



В своем выступлении перед Советом Федерации Максим Решетников обозначил направления развития региона, где наиболее важна поддержка федеральных властей. Отдельно он остановился на межбюджетных отношениях. В результате изменений федерального законодательства бюджет Пермского края недополучает доходы. Только за последние пять лет регион не получил 46 млрд рублей, на которые рассчитывал при формировании бюджета. Сейчас в Прикамье ведется активная работа по увеличению доходной базы бюджета. Отменены льготы по налогу на прибыль, переведен налог на имущество по кадастровой стоимости, сейчас повышается транспортный налог. При этом федеральный центр «забирает» из доходной базы регионов налог на движимое имущество. Предусмотренная Министерством финансов РФ компенсация восполняет недополучаемые субъектами средства только частично. Например, Пермский край получит 2,8 млрд рублей на 3 года, тогда как теряет 5 млрд ежегодно. По словам губернатора, все эти средства регион планирует направлять на развитие социальной сферы, на создание комфортных условий для жителей. В связи с этим региональные власти просят компенсировать выпадающие доходы в полном объеме или предусмотреть компенсацию налоговыми источниками.



Председатель Совета Федерации обратила внимание коллег на то, что объемы компенсации не просчитаны, поэтому волнение властей региона обоснованно. Она обратилась к сенаторам с просьбой держать вопрос на контроле и добиваться увеличения компенсаций для регионов. Также Валентина Матвиенко подчеркнула, что за 8 месяцев этого года существенно изменилась структура долга Пермского края, все коммерческие банковские кредиты были погашены – это 9 млрд рублей. Сегодня 99% кредитов Пермского края взяты в бюджетных организациях. «Это умная и правильная политика региональных властей. Другим регионам надо на этот пример равняться», – подчеркнула председатель Совета Федерации.



Председатель регионального Законодательного собрания Валерий Сухих обратил внимание, что региональные власти уделяют особое внимание развитию экономики. Так, Пермский край сделал ставку на цифровизацию, в регионе оперативно создали законодательную базу, чтобы обеспечить темпы опережающего развития. Для управляющих компаний и резидентов, которые работают в технопарках, установили льготные условия налогообложения. Это все «работает» на социально-экономическое развитие региона.



«Мы на деле доказали, что готовы показывать максимальную эффективность реализации проектов, включаться в разные федеральные программы, давать отдачу от каждого вложенного в регион рубля. Все инвестиции, направленные на развитие края, возвращаются конкретными результатами: уровнем развития региональной экономики, созданием новых рабочих мест, повышением качества жизни в территориях. Именно поэтому так важны партнерские отношения регионов и федерального центра», – резюмировал Валерий Сухих.