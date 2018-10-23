Завтра в Перми откроется первый городской конкурс «Первоклассник года»

18:15 | 24.10.2018

Конкурс организован по инициативе детско-юношеского центра «Антей». Он нацелен на привлечение родителей к активному участию в жизни ребенка в условиях школы.



25 октября в 18:00 в школе «Город дорог» (улица Дружбы, 18) состоится открытие первого ежегодного городского конкурса «Первоклассник года».



В очном этапе примут участие 11 младшеклассников, каждому из них предстоит представить творческий номер, выполнить семейное домашнее задание и продефилировать в костюмах, созданных из нетрадиционных материалов на тему «Фруктовое настроение».



Оценивать творчество юных школьников будет жюри, в состав которого вошли преподаватель кафедры режиссуры Пермского института культуры Наталья Шемес, телеведущая Анна Водоватова, председатель общественной ассоциации учителей Любовь Герасимчук. Событие станет ярким завершением первой четверти, имя победителя назовут 12 ноября на гала-концерте, где будут представлены лучшие номера.