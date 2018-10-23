В Прикамье будет создан первый частный индустриальный парк

18:04 | 24.10.2018

Делегация Пермского края в рамках Дней субъекта в верхней палате Федерального Собрания приняла участие в заседании комитета по экономическому развитию Совета Федерации.



На нем с докладом о социально-экономическом положении региона выступил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.



По его словам, в Пермском крае будет создан первый частный индустриальный парк. Поиск подобных перспективных инвестплощадок на территории всего края осуществляет созданное в начале этого года региональное Агентство инвестиционного развития. Подготовка и упаковка инвестпроекта на новой территории происходила в тесном взаимодействии трех региональных ведомств – министерства промышленности, предпринимательства и торговли, министерства экономического развития и инвестиций и Агентства инвестразвития. Инвестору была оказана помощь с оформлением документов и подачей заявки на создание индустриального парка «Култаево» в Министерство экономического развития РФ. Федеральное ведомство, в свою очередь, в рамках Нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса планирует существенно расширить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам, в том числе с помощью прямого субсидирования части затрат инвестора. «Для региона подобные меры поддержки очень ценны, — подчеркнул Максим Колесников, — потому что это действительно поддержит инвестора, который сможет сократить затраты на инфраструктуру, что, в свою очередь, сделает ее дешевле для тех предпринимателей, которые зайдут на эту площадку уже в качестве резидентов».



Первый частный индустриальный парк разместится в 10 км от Перми — в селе Култаево. Его резидентами станут представители малого и среднего бизнеса. По словам главы регионального минэка, сегодня площадка находится в высокой степени готовности – основные коммуникации подведены и инвестор готов завершить реализацию проекта в начале 2020 года.



Замминистра экономического развития РФ Савва Шипов, побывавший в конце августа в Перми, подтвердил, что заявка от Пермского края на создание в Перми первого частного индустриального парка подана в Минэкономразвития РФ и с учетом доработок будет одобрена. Также замминистра высоко оценил инвестпотенциал региона.



Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Сергей Безруков отметил, что Пермский край активно работает с Министерством промышленности РФ, в регионе внедрено прогрессивное законодательство по работе с инвесторами: «Пермский край — лидер по количеству и суммам предоставленных мер господдержки и налоговых преференций. В сфере промышленности заключено 8 специнвестконтрактов, это безусловное лидерство среди всех субъектов РФ. За 2,5 года промышленные предприятия региона получили более 2 млрд руб., Фонд развития промышленности поддержал 11 проектов края еще на 2 млрд руб. Это очень большие суммы по сравнению с другими регионами», — подчеркнул Сергей Безруков.



На стенде Прикамья в Совете Федерации представлены наиболее крупные проекты, реализуемые в регионе. Среди них «Пермь – 300 лет на Каме», цифровизация здравоохранения, а также проекты по развитию экономического, социально-политического, туристического и культурного потенциала Пермского края. Пермская делегация представляет регион на федеральном уровне и решает ряд практических задач в интересах края.