Сенаторы РФ высоко оценили уровень цифровизации Пермского края

16:27 | 24.10.2018

В Совете Федерации стартовали Дни Пермского края. На заседании комитета по экономической политике министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин рассказал о Концепции развития цифровой экономики в крае и реализации проектов по пяти ее приоритетным направлениям: инфраструктура и цифровая трансформация, подготовка кадров, цифровизация производства, оцифровка государственного управления и строительство умных городов.



По словам Игоря Никитина, в рамках Концепции планируется увеличить долю информационно-коммуникационных технологий в экономике Пермского края в два раза — до 5 % — и увеличить количество занятых в отрасли работников на шесть тысяч человек, более чем на 30 %.



Ключевыми задачами с точки зрения развития инфраструктуры являются проведение сотовой связи в пункты с населением свыше 250 человек и расширение зоны с высокоскоростным доступом в интернет. Второе приоритетное направление, обозначенное министром, касается создания соответствующего микроклимата для развития ИТ-компаний, увеличения числа ИТ-специалистов и развитие технопарков в сфере высоких технологий. Увеличить число ИТ-специалистов планируется за счет подготовки школьников и студентов, переподготовки кадров и привлечения специалистов из других субъектов РФ.



«Цифровизация сферы производства и создание единой платформы позволят наладить взаимодействие производственных мероприятий между собой и с государственными органами власти. В Пермском крае большой технологический блок, и оцифровка производственных мощностей — одна из серьезнейших задач. Что касается госуправления, здесь мы работаем над созданием сервисной платформы, которая позволит преобразовывать данные так, чтобы они не попадали в бумажный формат. Этот подход позволит нам видоизменить все бизнес-процессы», — отметил в докладе Игорь Никитин.



Для реализации всех проектов создана структура управления цифровой трансформации — Координационный совет по развитию цифровой экономики, возглавляемый губернатором Пермского края. Первое заседание Координационного совета состоится 1 ноября.



Представители федеральных властей высоко оценили темпы развития цифровизации в Пермском крае. «Потенциал у края очень высокий. Месяц назад я был в Пермском крае по повестке цифровой экономики и убедился, что перечисленные проекты реализуются. Развивается проект цифровизации поликлиник, проводятся серьезные доработки по цифровизации госуслуг. Пермский край сегодня является одним из лидеров среди регионов страны по внедрению «цифры» в многофункциональных центрах, в частности, станет первым, кто запустит роботов, произведенных у себя в регионе», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.



Помимо IT-сферы, краевые власти оказывают активную поддержку «традиционным» отраслям, отмечает директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков. «Промышленные предприятия региона получили меры господдержки за 2,5 года более чем на 2 млрд рублей. В остальных регионах уровень господдержки значительно меньше. Внедрено прогрессивное законодательство по работе с инвесторами. Активно работают 4 кластера, они включены в реестр Минпромторга», — сказал Сергей Безруков.



На стенде Прикамья в Совете Федерации представлены наиболее крупные проекты, реализуемые в регионе. Среди них «Пермь — 300 лет на Каме», цифровизация здравоохранения, а также проекты по развитию экономического, социально-политического, туристического и культурного потенциала Пермского края. Пермская делегация представляет регион на федеральном уровне и решает ряд практических задач в интересах края.