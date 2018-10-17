В Прикамье клиент угнал машину такси

15:43 | 24.10.2018

32-летний таксист обратился в полицию в Осе, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Выполняя заказ, мужчина довез клиента по назначенному адресу. Нетрезвый пассажир отказался оплачивать проезд и стал оскорблять таксиста. Водитель вышел из машины, чтобы не вступать в перепалку с клиентом, но тот последовал за таксистом и нанес ему побои, разбил стекло в двери автомобиля, а затем заперся в салоне.



Пока водитель такси звонил в полицию, пассажир завел двигатель и уехал, но через несколько метров бросил машину на дороге и скрылся.



Полицейские установили личность злоумышленника – это ранее судимый за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения житель Осы 1987 года рождения. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.