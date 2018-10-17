Пермь: новости дня
15:43 | 24.10.2018
В Прикамье клиент угнал машину такси
Пока водитель такси звонил в полицию, пассажир завел двигатель и уехал, но через несколько метров бросил машину на дороге и скрылся.
Полицейские установили личность злоумышленника – это ранее судимый за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения житель Осы 1987 года рождения. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
© «Вечерние Ведомости»
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