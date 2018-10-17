В Перми закончен ремонт Райского сада

15:28 | 24.10.2018

В этом году в разных районах города приведены в порядок 15 мест отдыха. В планах администрации Перми на ближайшие несколько лет - отремонтировать около 50 парков и скверов.



Текущий ремонт сада им. Свердлова («Райский сад») начался в августе. Работы проводила подрядная организация ООО «Строительство Логистика Технологии». В рамках благоустроительных работ отремонтированы ротонда, основная лестница, ведущая от улицы Братьев Каменских в сад, здесь уложено новое покрытие на ступенях из гранитных плит, установлены новые урны, организована песочница для детей.



Кроме того, были заменены водопропускные лотки, покрашено металлическое ограждение и забор, обустроено перильное ограждение для маломобильных групп по центру при входе в сад, установлены скамейки, обустроен газон.



- Я как житель Мотовилихи очень рада, что сделали ремонт Райского сада, ведь это ближайшее место от микрорайона Висим, где можно отдохнуть: ухоженная территория, рядом пруд, сюда часто приезжают свадебные пары для фотосессий, гуляют мамочки с детьми, бабушки. Райский сад – популярное место отдыха всех пермяков, поэтому от лица жителей выражаю благодарность администрации района и города за проделанную работу, - отметила председатель ТОС «Висим» Венера Преснякова.



Благоустройство мест отдыха в разных районах Перми – одно из важных направлений работы главы Перми Дмитрия Самойлова и его команды. Скверы и парки становятся более удобными для горожан всех возрастов: в них появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, обновляются пешеходные дорожки, скамьи, урны. Ремонт объектов проходит как в центре города, так и в отдаленных районах. В этом году благоустроены около 15 скверов. На многих объектах работы уже завершены – сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, в сквере по улице Худанина, в сквере «Аллея Памяти» по улице Екатерининской и в сквере по улице Мира в поселке Новые Ляды, в сквере им. Мичурина. В ближайшее время будет открыт сквер им. Розалии Землячки, восстановленный в историческом виде. В таких темпах город планирует работать и дальше. На ближайшие несколько лет запланировано благоустроить около 50 мест отдыха.