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Пермь: новости дня


15:15 | 24.10.2018

Совет Федерации планирует поддержать социокультурные проекты Пермского края

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание комитета по науке, образованию и культуре на тему «Формирование новых социокультурных городских пространств: опыт Пермского края».

Открывая заседание, председатель комитета Зинаида Драгункина отметила, что Пермский край обладает уникальным историко-культурным наследием. «В регионе большое внимание уделяется формированию новых культурных площадок, развитию фестивального движения в сфере культуры, других современных проектов», – сказала сенатор.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский представил доклад, посвященный культурному богатству региона. Он рассказал о пермских брендах: пермском геологическом периоде, пермском зверином стиле, пермской деревянной скульптуре, пермской заводской цивилизации, пермском балете, а также главных событиях сферы культуры в регионе. В частности, министр привел в пример проект «Пермский период. Новое время», Дягилевский фестиваль, конкурс артистов балета «Арабеск», «Небесную ярмарку». «Мы искренне гордимся, что ходить в театр, музей и на выставку для жителей Пермского края стало культурной нормой: статистика говорит, что в среднем 1 житель региона посещает объекты культуры 6 раз», – подчеркнул Вячеслав Торчинский.

Также министр обозначил, что культурная жизнь региона не замыкается внутри театров и музеев. Фестивали и уличные проекты активно осваивают городские пространства. Так, для мероприятий используется набережная Камы, а художники выходят на улицы города в проекте «Длинные истории Перми», превращая серые заборы в концептуальные произведения.

Министр культуры поделился опытом современного культурного проектирования. В качестве примера Вячеслав Торчинский привел проекты «Пермский край – территория культуры» и «59 фестивалей 59 региона», которые проходят в разных уголках региона.

В ближайших планах краевых властей – строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, создание культурно-рекреационного кластера на территории бывшего завода им. А.А. Шпагина, где расположатся художественная галерея, краеведческий музей, музей современного искусства, а также новые креативные индустрии. Таким образом, промышленное пространство Перми получает вторую жизнь. По словам министра, 300-летие Перми в 2023 году город должен встретить с обновленными территориями и обновленными проектами. В заключение министр предложил поддержать проекты региона в Совете Федерации.

Заместитель председателя комитета СФ Игорь Морозов отметил большую работу по сохранению культурного наследия, созданию нового культурного кластера, развитию современных технологий, которая проводится в крае: «Все, что делается, вызывает уважение. Готовы поддержать коллег, чтобы город и край преобразились».

В дискуссии приняли участие члены комитета СФ по науке, образованию и культуре, заместитель председателя комитета СФ по международным делам, представитель исполнительного органа государственной власти Пермского края в СФ Андрей Климов, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова, заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков, который поблагодарил присутствующих за возможность представить опыт региона в Совете Федерации и поддержку проектов.

Подводя итоги обсуждения, Зинаида Драгункина отметила, что комитет СФ поддерживает инициативы Пермского края, направленные на развитие социокультурных городских пространств, включая строительство новой сцены знаменитого Театра оперы и балета, что особенно актуально в связи с предстоящим Годом театра в 2019 году. Владимир Бекетов отметил, что при подготовке таких больших проектов важно заложить потенциал на будущие годы: «Мы готовы оказать консультативную поддержку, потому что знаем, что стадия проектирования – тяжелый этап в работе над проектом».

Участники заседания приняли за основу проект решения, в котором, в частности, содержатся предложения профильным министерствам об оказании необходимой поддержки региону по вопросам, поднятым в ходе обсуждения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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