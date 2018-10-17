Председатель Совета Федерации В. Матвиенко провела встречу с губернатором Пермского края М. Решетниковым

15:07 | 24.10.2018

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Пермского края.



Валентина Матвиенко отметила стабильную экономическую ситуацию в Пермском крае, подчеркнув важность проведения Дней субъекта в Совете Федерации для дальнейшего развития региона. Максим Решетников подчеркнул, что формат Дней субъекта в Совете Федерации – хорошая возможность представить регион на федеральной площадке, обсудить существующие проблемы и найти пути их решения. Губернатор Пермского края поблагодарил сенаторов за поддержку инициатив региона и внимание к предложениям края в части совершенствования федерального законодательства.



В беседе приняли участие председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, представители в Совете Федерации от исполнительного и законодательного органа государственной власти региона – заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов и член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.



Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрели экспозицию «Пермский край – территория развития». На ней представлены экспонаты, посвященные экономическому и инновационному потенциалу края, развитию цифровой экономики, туризму, и проекты, посвященные предстоящему 300-летию основания Перми.