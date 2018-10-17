Электронное портфолио позволит пермским школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в политех

12:19 | 24.10.2018

В рамках электронного портфолио ученики 10-х и 11-х классов могут быть включены в конкурс «Техно-старт», который позволит будущим выпускникам получить дополнительные баллы.



Электронное портфолио школьника (portfolioperm.ru) – это автоматизированная информационно-аналитическая система, позволяющая фиксировать и накапливать достижения учеников, формировать рейтинг достижений, оценивать усилия и прогресс в различных областях.



На заседании ученого совета Пермского национального исследовательского политехнического университета приняты поправки к правилам приема на обучение в части учета индивидуальных достижений школьников.



Среди ребят, подавших заявки для участия в конкурсе «Техно-старт», в системе электронного портфолио будут выстроены рейтинги по номинациям «Интеллект», «Техническое творчество», «Социальная деятельность». Победителями конкурса станут школьники, занявшие с 1-го по 10-е место в рейтингах. Победа в номинациях «Интеллект» и «Техническое творчество» принесет выпускникам бонусы при поступлении на любое отделение университета, победители номинации «Социальная деятельность» получат дополнительные 5 баллов только при поступлении на гуманитарный факультет. При построении рейтингов будут учитываться достижения нынешних одиннадцатиклассников за два года – с 1 мая 2017 года до 1 мая 2019 года, для десятиклассников – с 1 мая 2018 года. Баллы школьников, участвующих в конкурсе в 10-м и 11-м классе, будут суммироваться.



Отметим, что конкурс «Техно-старт» организован департаментом образования администрации Перми совместно с фондом поддержки талантливой молодежи «Золотой резерв».



Проект «Золотой резерв», нацеленный на поддержку талантливой молодежи, реализуется в Перми по инициативе главы города Дмитрия Самойлова с 2017 года. Электронное портфолио школьника является его основным механизмом. Сегодня порядка 43 тысяч учеников имеют заполненное электронное портфолио, а первая сотня лидеров по результатам прошлого учебного года в сентябре получила премию главы города Перми в размере 25 тысяч рублей. Кроме этого, проект «Золотой резерв» стал связующим звеном между школьником и будущим работодателем: с 2017 года подписано более 100 соглашений о предпрофессиональной стажировке между учащимися, предприятиями и высшими учебными заведениями.