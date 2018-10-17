Дополнительные доходы бюджета Перми направят на благоустройство частного сектора

11:49 | 24.10.2018

Сейчас разрабатывается соответствующая программа. Она начнет свое действие уже в 2019 году. Предполагается, что не менее 50 млн рублей в 2019 и по 100 млн рублей в 2020–2021 годы будет направлено на ремонт дорог и проездов, освещение частного сектора.



Депутаты Пермской городской Думы поддержали проект решения, предполагающего установку ставки земельного налога в размере 0,3 %, что соответствует ставке налога, установленной статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации. При подготовке проекта анализировалась налоговая ставка, действующая в других российских городах: в Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, а также городах края — Кунгуре, Губахе, Березниках — ее размер закреплен на уровне 0,3 %. Проект обсуждался в рамках двух комитетов Пермской городской Думы, была создана рабочая группа с привлечением Федеральной налоговой службы, где обсуждалась целесообразность повышения земельного налога. В итоге было решено, что собираемые средства будут направлены на благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки и текущий и капитальный ремонт дорог.



Предполагается, что изменения вступят в силу в 2020 году, старт программы благоустройства территории индивидуальной жилой застройки назначен на 2019 год.



— Повышение качества городской среды, комплексное благоустройство, в том числе частного сектора, — те условия, которые диктует современное развитие города-миллионника. Эти задачи мы можем решать сообща с городскими властями. Благодаря бюджетным средствам станет возможным благоустройство подъездов, отмостков вокруг домов и проведение других работ, направленных на повышение комфорта проживания пермяков, — подчеркнула председатель Лиги председателей ТОС Перми Антонина Тухфятуллова.



Поправка будет действовать в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса), предоставленных (приобретенных) для жилищного строительства.



Отметим, сохраняются все действующие льготы по земельному налогу.



В целях поддержки отдельных категорий налогоплательщиков установлен налоговый вычет из налогооблагаемой базы в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров земельного участка, принадлежащего определенной категории (пенсионеры, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды и др.). Кроме того, дополнительно установлена льгота по земельному налогу в виде вычета из налогооблагаемой базы в размере кадастровой стоимости 1200 кв. метров земельного участка, принадлежащего гражданам, имеющим статус малоимущих.



— Любое увеличение фискальной нагрузки — это сложный и неоднозначный вопрос, и решение по земельному налогу относится к такой категории. Мы поднимаем налог в интересах жителей частного сектора. Мы много обсуждали, много спорили, анализировали опыт других городов. Суть решения — направить дополнительные средства на благоустройство частного сектора. Уравнивая ставку налога для жителей частных и многоквартирных домов, мы создаем возможности для благоустройства. Комфортным город должен быть для всех, — считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.