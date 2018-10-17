В Пермском крае обучили тьюторов для работы с пожилыми людьми по компьютерной грамотности

11:43 | 24.10.2018

В Перми в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на базе Пермского краевого МФЦ состоялся вебинар по обучению тьюторов (репетиторов) для работы с пожилыми людьми по компьютерной грамотности. На связь с Центральным офисом вышли 32 филиала МФЦ, расположенных по всему Пермскому краю. Сотрудники центра презентовали тьюторам единую программу курсов компьютерной грамотности для людей старшего поколения.



Программа насчитывает 16 академических часов, занятия должны проходить три раза в неделю, каждый урок посвящен определенной теме. Пермский краевой МФЦ обучил по этой программе группу из 20 пожилых людей, ее содержательность очень понравилась людям «серебряного» возраста. Их обучали базовым навыкам работы на компьютере: поиску сведений в Интернете, общению в чатах, ведению электронной переписки, использованию ресурсов по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде, работе с порталом «Управляем вместе». Напомним, единая программа разработана министерством социального развития Пермского края совместно с министерством информационного развития и связи. Ее планируется тиражировать во всех муниципальных образованиях региона.



«На первом обучающем семинаре для тьюторов мы не смогли охватить всех желающих. На обучение из муниципалитетов Прикамья заявились более 270 человек, которые хотят обучать компьютерной грамотности пожилых людей. В этот раз слушателями стали 136 граждан, а второй вебинар мы планируем провести в ноябре», - говорит начальник отдела обучения, адаптации и развития персонала КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Оксана Лахвич.



На вебинаре тьюторам (наставникам) подробно рассказали о каждом уроке программы. Специалисты МФЦ отметили, что она носит рекомендательный характер. Тьюторы могут ее корректировать, исходя из запросов пожилых людей.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Региональным координатором партпроекта является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В 2018 году в муниципалитетах Пермского края организованы 23 образовательные площадки для проведения компьютерных курсов для пожилых людей – это классы в школах, колледжах, техникумах, электронные залы в библиотеках, МФЦ.