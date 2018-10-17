Призерами регионального «Абилимпикса» стали 45 жителей Прикамья

19:42 | 23.10.2018

В Перми завершился III Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс». Призерами стали 45 человек, 15 из которых уже в ноябре отправятся в Москву представлять край на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс». Все участники получили ценные призы от организаторов конкурса и партнеров, а некоторые даже предложения о сотрудничестве.



С приветственным словом к участникам обратилась министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Она рассказала о возможностях, которые есть у ребят в крае для раскрытия их потенциала, в частности в профессиональном образовании. «Важно, что сейчас вы приобретаете те навыки, которые будут востребованы и полезны вам в будущем. Стремитесь быть лучшими, пусть в вашей жизни будет больше побед: и жизненных, и профессиональных!» Также Раиса Алексеевна поблагодарила педагогов, которые вкладывают душу в обучение особенных ребят. Они делают все, чтобы студенты смогли получить профессию, которая поможет им занять достойное место в обществе. Напомним, в региональном этапе конкурса приняли участие более 100 жителей Пермского края с инвалидностью. В этом году соревнования проводились по 15 компетенциям среди школьников, студентов и специалистов.



Лучшей в парикмахерском искусстве стала Екатерина Петровых из Пермского техникума промышленных и информационных технологий. Среди портных первым стал Алексей Литвин, уже работающий в ателье. По компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 1-е место заняла Ольга Попович из Кунгурского техникума-интерната. Первой в обработке текста стала Анастасия Мизёва из Краевого колледжа предпринимательства. В компетенции «Сетевое и системное администрирование» стал лучшим Виктор Клеменя из Пермского химико-технологического техникума. А в администрировании баз данных не было равных студенту Пермского авиационного техникума им. Д.В. Швецова Ивану Пермякову. Лучшим веб-дизайнером стал Вадим Габдуллин, он принес победу Краевому политехническому колледжу. Самым успешным среди программистов стал Ярослав Денисов из Пермского института — филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. По компетенции «Экономика и бухучет» первой стала студентка Кунгурского техникума-интерната Диана Коток. Лучше всех в торговле проявил себя Ильдар Мугатаров, также студент Кунгурского техникума-интерната. Студентки Пермского краевого колледжа «Оникс» Вероника Карсакова и Кристина Азанова стали победительницами в художественной вышивке и вязании спицами. Подтвердила свои профессиональные навыки уже действующий массажист Анна Черепанова. Традиционно лучшим поваром стал мужчина — студент Пермского агропромышленного техникума Павел Яковлев. А строителем — студент Верещагинского многопрофильного техникума Егор Углев.



Также всех участников с завершением конкурса поздравила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она внимательно наблюдала за работой ребят в день соревнований, особенно отметив компетенцию «Обработка текста». Уполномоченный отметила достойный уровень созданной среды для людей с инвалидностью в краевых колледжах и техникумах. По итогам прошлогоднего «Абилимпикса» 10 участников Пермского края достойно выступили на чемпионате, 4 завоевали серебряные медали.



Отметим, что в 2017 году Пермский край стал одним из двух пилотных регионов, реализующих проект Министерства труда и социальной защиты России по отработке подходов по формированию системы комплексной реабилитации и интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Кроме того, в Прикамье ведется активная поддержка инклюзивных проектов, в том числе чемпионата «Абилимпикс», где за звание лучшего в профессии соревнуются люди с ограниченными возможностями здоровья. Эти мероприятия и вся система инклюзивного образования в целом направлены на скорейшую социализацию детей с ОВЗ, их профессиональный и личностный рост, на воспитание терпимости и понимания их сверстников.