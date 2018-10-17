Трамвай нового поколения вышел на пермские улицы

19:25 | 23.10.2018

Новый трамвай модели 71-911ЕМ запущен по маршруту № 11у «Школа № 107 — микрорайон Висим».



Специалисты МУП «Пермгорэлектротранс» собирают отзывы и предложения по работе нового трамвайного вагона от пассажиров по электронной почте muppget@permonline.ru.



Как сообщили на предприятии, перед выездом на линию вагон прошел технический осмотр и последующую обкатку. Специалисты предприятия проверили безопасность использования трамвая. Кроме того, водители прошли обучение по эксплуатации нового подвижного состава.



Отследить движение трамвая можно в режиме онлайн на map.gortransperm.ru по номеру навигатора № 584.



Напомним, 18 октября трамвайный вагон модели 71-911ЕМ поступил в Пермь для тестовой эксплуатации. Он предоставлен бесплатно компанией ООО «ПК Транспортные системы». В трамвае предусмотрены системы климат-контроля и специальные информационные экраны. Общая вместимость трамвая составляет до 160 пассажиров. Также вагон обладает запасом автономного хода. А наличие 100%-ного низкого пола в вагоне обеспечивает беспрепятственный доступ в салон маломобильных граждан. Также в трамвайном вагоне предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, дополнительные элементы обеспечения безопасности рабочего места водителя, системы помощи водителю при управлении трамвайным вагоном.