Пермь: новости дня
15:57 | 23.10.2018
В Перми заканчиваются работы по благоустройству дворов
В городе реализуется три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор: приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные — «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми».
— Реализация этих программ направлена на повышение уровня комфорта проживания пермяков и рассчитана на потребности разных возрастных категорий, — отметил Сергей Романов, заместитель главы администрации Перми.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, по результатам работы общественных комиссий по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы в части благоустройства дворов в районах Перми были рассмотрены предложения, поступившие в 2018 году, и заявки 2017 года, которые не вошли в программу. Общественные комиссии рекомендовали для включения в программу 766 дворовых территорий (985 домов). В рамках этой программы в этом году отремонтирован 91 двор, объединяющий 216 домов, остальные дворовые территории будут отремонтированы в 2019–2022 годы.
За счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах, смонтировать тактильную плитку. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.
Так, например, были отремонтированы проезды и обустроены парковки во дворах на проспекте Парковом, 41а, 41б, 41в, 41г, 43, и во дворе, который объединяет 12 домов по адресам: Комсомольский проспект, 62, 64, 66, улица Полины Осипенко, 45, 51, 51а, 53, улица Красноармейская, 50, 52, 56а, 58а, улица Газеты Звезда, 73.
Кроме того, по городской программе «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» в этом году был отобран 181 двор. В рамках этой программы у жителей есть возможность за счет средств городского бюджета провести асфальтирование придомовых территорий, обустроить парковки, тротуары, велосипедные парковки, установить искусственные неровности, дорожные знаки, ограждения, провести работы по благоустройству газонов, кронированию деревьев и межеванию земельного участка. В настоящее время завершены работы в 164 дворах, в остальных 17 дворах завершаются работы по установке ограждений и кронированию деревьев.
За счет средств городского бюджета до конца года будет установлено 132 детских игровых площадки. В настоящее время уже оборудовано 120 детских игровых площадок. Во дворе по улице Пушкина, 84, обустроили детскую игровую площадку: здесь появились игровой комплекс, качели и турник. А за счет средств собственников было установлено резиновое покрытие, песочница и скамейки. Во дворе дома по улице Академика Королева, 4а, установлены качели, балансир, спортивный комплекс, песочница, паровозик, турник и пеньки.
Реализация программ осуществляется в тесном взаимодействии с представителями регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Пермском крае, которые включены в состав всех общественных комиссий территориальных органов администрации города и принимают активное участие во встречах с представителями участников проекта.
© «Вечерние Ведомости»
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