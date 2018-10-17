В начале ноября в Перми отменят несколько электричек

15:32 | 23.10.2018

С 3 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства изменится расписание пригородных поездов. Будут отменены семь электричек. Затем движение восстановится согласно прежнему графику.



Будут отменены следующие электрички:



- поезд № 7184 сообщением Чусовская — Пашия 5 ноября;

- поезд № 7183 сообщением Пашия — Чусовская 6 ноября;

- поезд № 7182 сообщением Чусовская — Теплая Гора 4 ноября;

- поезд № 7181 сообщением Теплая Гора — Чусовская 5 ноября;

- поезд № 7121/7650 сообщением Кукуштан — Пермь II 3, 4, 5 ноября;

- поезд № 7194 сообщением Пермь II — Кунгур 4 ноября;

- поезд № 7193 сообщением Кунгур — Пермь II 4 ноября.



Поезд № 6220/6223 сообщением Пермь II — Комарихинская 3 и 4 ноября будет курсировать согласно расписанию.