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Пермь: новости дня


13:37 | 23.10.2018

В столице Прикамья определены победители 47 аукционов на право размещения НТО

Торги состоялись 12 и 17 октября. Места для нестационарных торговых объектов расположены в Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском районах города.

Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, по результатам аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, состоявшегося 12 октября, заявки поступили по 25 лотам из 27, выставленных на торги. Цена предложения победителей составила свыше 225 тысяч рублей, что в 1,5 раза превышает начальную цену.

17 октября состоялись аукционы по 31 лоту. Заявки поступили в отношении 22 лотов. Цена предложения победителей аукциона составила свыше 109 тысяч рублей.

Размер площади варьируется от 4 (для вендингового автомата по продаже воды) до 6 кв. метров. Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены торговые точки, специализирующиеся на продаже печатной продукции, воды, а также овощей и фруктов.
Напомним, что ближайшие торги состоятся 30 октября. С полной информацией можно ознакомиться в разделе «Торговая площадка» (gorodperm.ru/actions/property/tradearea).

© «Вечерние Ведомости»

 


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