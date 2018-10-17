Пермь: новости дня
13:08 | 23.10.2018
Стартовали Дни Пермского края в Совете Федерации
На стенде Прикамья представлены основные проекты, реализуемые в регионе. Среди них «Пермь – 300 лет на Каме», цифровизация системы здравоохранения, а также проекты по развитию экономического, социально-политического, туристического и культурного потенциала Пермского края.
Пермская делегация планирует не только представить наш регион на федеральном уровне, но и решить ряд практических задач в интересах края. Так, с участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов по социальной, экономической, бюджетной политике. На обсуждение профильных комитетов верхней палаты российского парламента будет вынесен ряд вопросов, напрямую касающихся развития региона и требующих решения на федеральном уровне.
Так, сегодня в работе комитета по бюджету и финансовым рынкам приняла участие первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина.
По итогам дней Пермского края в Совете Федерации будет принят важный документ — Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ о государственной поддержке социально-экономического развития региона.
Напомним, 12 октября в Москве на станции метро «Выставочная» в галерее «Метро» открылась фотовыставка «Пермь как Пермь». До 31 октября москвичи и гости столицы смогут познакомиться на фотографиях с самыми красивыми местами и достопримечательностями Перми и края.
© «Вечерние Ведомости»
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