В Перми стартовала «Неделя сбора батареек»

12:55 | 23.10.2018

Любой желающий может сдать батарейки в контейнер, который установлен на городской эспланаде на пересечении улиц Петропавловской и Борчанинова. Акция продлится до 28 октября.



Благодаря «Неделе сбора батареек» каждый сможет сдать любое количество элементов питания, которые затем будут вывезены и утилизированы с минимальным воздействием на окружающую среду.



Переработанные батарейки являются ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов, от карандашей до рельсов. Ответственное обращение потребителей с использованными батарейками – основа экологического благополучия и сбережения ресурсов.



В Перми специальный контейнер Duracell для сбора элементов питания можно будет найти на городской эспланаде, на пересечении улиц Петропавловской

и Борчанинова.



По вопросам проведения «Недели сбора батареек» в Перми можно обращаться в городской департамент ЖКХ по телефону 212-63-79.