В Перми открыто движение по ул. Героев Хасана

12:32 | 23.10.2018

Сегодня, 23 октября, состоялось официальное открытие реконструируемого участка ул. Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Участие в пуске транспорта приняли губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов.



Согласно контракту объект должен быть сдан до 1 декабря. На участке в 1,6 км увеличена ширина дороги, теперь транспорт здесь может двигаться по трем полосам в каждом направлении и с расчетной скоростью 80 км/час.



Сейчас здесь завершаются работы по устройству тротуаров, установке опор наружного освещения и осветительных приборов, а также ведется компенсационная высадка зеленых насаждений. Предполагается, что в ноябре все технические работы будут завершены, а благоустройство предполагается выполнить уже в следующем году, после установления на улице положительной температуры.



По словам губернатора Максима Решетникова, жители очень ждали завершения работ на этом участке, поэтому реконструкцию стремились провести максимально быстро. Также глава региона отметил, что работы продолжаются и на участке федеральной дороги Лобаново – Кояново. «До 15 ноября подрядчик ФКУ «Урал» обещает открыть движение на участке дороги Лобаново – Кояново по две полосы в каждую сторону. Поручил региональному минтрансу проверить ход работ и держать строительство объекта на контроле. В следующем году начнем реконструкцию ул. Героев Хасана от ул. Василия Васильева до ул. Хлебозаводской», — обозначил Максим Решетников.



Как пояснил Дмитрий Самойлов, для того, чтобы не останавливать движение по Транссибу и на выезде из города, проектировщики нашли уникальное решение – параллельное строительство железнодорожной эстакады.



Все дорожные объекты принимаются только после проведения лабораторных испытаний. Лабораторные пробы дорожного покрытия на участке ул. Героев Хасана будут проверены до декабря текущего года. «Мы готовы к выполнению гарантийных обязательств по данному объекту. При этом мы уверены в качестве выполненных работ. На все основание дороги у нас бессрочные обязательства, а верхние слои – 50 месяцев, это 5 лет», — говорит председатель правления «Старт сити групп» Александр Кашеваров.



Напомним, реконструкция участка дороги проводилась параллельно с реконструкцией участка Транссибирской магистрали. Эти работы были завершены раньше объявленного срока.



Контракт с подрядной организацией ООО «Старт» заключен в мае 2017 года. Общая стоимость работа составила 499,81 млн рублей. Из них почти 137,8 млн рублей – из бюджета города, остальное – из краевого бюджета.



В 2017-2018 годах финансирование отрасли стало рекордным за все последние годы. В 2017 году на дороги направлено 11,8 млрд рублей, в 2018 году планируется направить 13,2 млрд рублей. Проектом бюджета Пермского края предполагается направить на развитие дорожной инфраструктуры в 2019 году 12,8 млрд рублей. Планируется отремонтировать порядка 800 км дорог и построить 56,7 километра новых дорог.