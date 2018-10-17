В рейтинге управляющих компаний Пермского края сократилось число «отстающих»

12:23 | 23.10.2018

Региональная инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) подготовила рейтинг управляющих компаний Пермского края – по итогам их работы в третьем квартале текущего года. В него вошли 364 управляющих компании (УК) и индивидуальные предприниматели, управляющие домами на основании лицензии.



На первом месте с 35 баллами оказались две организации. Среди лидеров – добросовестные управляющие компании из Перми и Лысьвы. В регионе продолжает сокращаться количество УК так называемой «красной зоны» - отстающих по ряду параметров. По итогам второго квартала их было четыре, сейчас – три.



Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, сфера ЖКХ является одной из самых сложных с точки зрения соблюдения законодательства. К сожалению, до сих пор на этом рынке находятся компании, которые по разным причинам не готовы работать по закону и по совести. По словам главы региона, власти должны понимать, как соблюдаются права жителей, и контролировать соблюдение законов.



Комментируя результаты очередного рейтинга, начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков отметил, что рейтинг управляющих компаний – это важный инструмент для жителей, объективная оценка работы организаций, которые управляют многоквартирными домами.



Рейтинг обновляется раз в квартал. В нем учитывается несколько основных критериев: количество проверок УК, проведенных на основании жалоб граждан; предписаний, выданных в адрес УК инспекцией; наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями; членство УК в саморегулируемых организациях; участие в конкурсах и проектах муниципальной и государственной власти в сфере ЖКХ; повышение квалификации работников УК; наличие или отсутствие печатного издания для собственников многоквартирного дома.



Цель рейтинга – информирование жителей о качестве работы УК, стимулирование самих УК к улучшению работы и повышение конкуренции между организациями.



На сайте ИГЖН данные в рейтинге разделены по площади помещений, которыми управляют организации, например, до 25 тысяч кв. м; от 25 тысяч кв. м до 50 тысяч кв. м; от 50 тысяч кв. м до 100 тысяч кв. м и так далее. Рейтинг управляющих компаний опубликован на портале «Управляем вместе» (permkrai.ru/program/results/?tab=rating_uk) и сайте ИГЖН (iggn.permkrai.ru/ratinguk/rating).