Пермь: новости дня
11:38 | 23.10.2018
Китайские электробусы испытают пермским климатом
В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписи под документом поставили заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов и председатель совета директоров китайской компании Roshow Technology Co., Ltd господин Юн Лу.
По словам губернатора Максима Решетникова, очевидно, что Китай и Пермский край заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. «Мы готовы представить регион в качестве инвестиционной площадки в России, — обозначил Максим Решетников. — Нам интересно протестировать различные виды общественного транспорта, в том числе электробусы. Мы понимаем, что транспорт на этом виде топлива пока существенно уступает дизельному или газомоторному транспорту по экономическим параметрам, но наступит время, когда они сравняются».
Комментируя подписание меморандума, зампред правительства Прикамья Алексей Чибисов отметил, что суть соглашения — оценить перспективы использования электрического автотранспорта в пермских условиях. «Наша задача — посмотреть, как эта техника будет работать в пермском климате. Есть вопросы по емкости аккумулятора, по работе подвески. По итогам теста мы будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, в том числе по сборке электробусов в Перми», — подытожил Алексей Чибисов и добавил, что тестирование электробусов займет не менее 2 месяцев.
Господин Юн Лу отметил, что Пермь выбрана для тестирования как раз из-за погодных условий. «Климат Перми схож с климатом других крупных городов России. Поэтому мы проверим возможности нашей техники, по сути, сразу для нескольких регионов страны», — подчеркнул китайский бизнесмен.
Roshow Group — группа предприятий, в которую входят десятки дочерних компаний, включая Roshow Group R & D Center for power, ROSHOW Technology, Kairui New Energy, ShunTong New Energy Automobile Service, Zhejiang ZhongKe Zheng fang Electronic Technology и др.
Компания Roshow Group является одним из лидеров на рынке Китая по производству электрических автотранспортных средств: легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы.
На сегодня компания Roshow Group осуществила поставку более 1500 электрических автобусов и микроавтобусов для нужд общественного транспорта китайских городов и компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:34 | 23.10.2018
Общественники выдвинули инициативу по строительству первого Паркур-парка в Кургане
12:32 | 23.10.2018
В Перми открыто движение по ул. Героев Хасана
12:32 | 23.10.2018
В 5-м микрорайоне Кургана на сутки отключат холодную воду
12:22 | 23.10.2018
Представлены результаты общественных обсуждений по сносу жилого дома ради филармонии в Екатеринбурге
12:13 | 23.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 октября 2018 года
11:52 | 23.10.2018
С площади 1905 года может исчезнуть массовая парковка
11:45 | 23.10.2018
В Перми состоялись торжественные мероприятия в честь юбилея комсомола для выпускников вуза
11:38 | 23.10.2018
Китайские электробусы испытают пермским климатом
11:36 | 23.10.2018
Свердловский облсуд назначил дату прений по делу «очкарика»
11:29 | 23.10.2018
Три компании готовы запустить производство в индустриальном парке «Восточный» в Нижнем Тагиле
10:52 | 23.10.2018
В Екатеринбурге «крышеватели» придумали новую систему поборов
10:44 | 23.10.2018
Уральская столица готовится принять Глобальный саммит производства и индустриализации — GMIS-2019
10:28 | 23.10.2018
В суде Кургана впервые прошел процесс с участием присяжных
09:49 | 23.10.2018
Вооруженные силы РФ пополнят более тысячи екатеринбуржцев
22:32 | 22.10.2018
В Свердловской области на детской площадке найдена голова мужчины
22:19 | 22.10.2018
Харитоновский парк в Екатеринбурге засадят «героическими» деревьями
20:53 | 22.10.2018
Проезд на электричке в Екатеринбурге подорожает в 2,5 раза
18:45 | 22.10.2018
Пермяки могут проголосовать за лучшего тренера города
18:31 | 22.10.2018
Пермским волонтерам вручены президентские награды за помощь в проведении Всемирного фестиваля молодежи
18:20 | 22.10.2018
В ноябре пермяки смогут посетить девять сельскохозяйственных ярмарок
18:16 | 22.10.2018
Блогеры из Санкт-Петербурга завершили путь по «Тропе Ермака» за 35 дней
17:55 | 22.10.2018
В Полевском неизвестный разлил ртуть в центре города
17:42 | 22.10.2018
Тариф на вывоз мусора для жителей Кургана определят в декабре
17:32 | 22.10.2018
Бывшего главу Камышлова обязали заплатить почти 15 миллионов рублей
17:20 | 22.10.2018
В Екатеринбурге пройдут зрелищные состязания — битва роботов
16:48 | 22.10.2018
Ночью 25 октября на 40 минут перекроют участок Пермского тракта
16:18 | 22.10.2018
Организатора незаконной свалки под Первоуральском признали банкротом
15:40 | 22.10.2018
Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся уральцам
15:26 | 22.10.2018
Уральский окружной военный суд оставил в силе приговор следователю, попавшемуся на взятке
15:20 | 22.10.2018
Пермский край готовится к зиме
15:11 | 22.10.2018
Бажов лидирует в конкурсе по присвоению имени аэропорту Кольцово
14:40 | 22.10.2018
В поселке Энергетиков Серовского ГО разыскивают без вести пропавшую 54-летнюю женщину
14:32 | 22.10.2018
В тагильскую колонию пытались пронести сим-карту осужденному террористу
14:22 | 22.10.2018
В Свердловской области на семь лет осудили создателя финансовой пирамиды
13:54 | 22.10.2018
В Нижнем Тагиле зверски убиты женщина и ее 13-летняя дочь
13:49 | 22.10.2018
Жительница Перми ударила грабителя вилкой
13:33 | 22.10.2018
Более 300 осужденных раньше срока вышли из мест лишения свободы в Свердловской области
13:29 | 22.10.2018
Максим Решетников: «Кардиологическая помощь должна быть доступной для всех жителей региона»
13:21 | 22.10.2018
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве МУП «Золушка»