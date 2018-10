Китайские электробусы испытают пермским климатом

11:38 | 23.10.2018

В понедельник, 22 октября, подписан меморандум о передаче двух единиц электробусов для бесплатного тестирования в г. Пермь.



В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписи под документом поставили заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов и председатель совета директоров китайской компании Roshow Technology Co., Ltd господин Юн Лу.



По словам губернатора Максима Решетникова, очевидно, что Китай и Пермский край заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. «Мы готовы представить регион в качестве инвестиционной площадки в России, — обозначил Максим Решетников. — Нам интересно протестировать различные виды общественного транспорта, в том числе электробусы. Мы понимаем, что транспорт на этом виде топлива пока существенно уступает дизельному или газомоторному транспорту по экономическим параметрам, но наступит время, когда они сравняются».



Комментируя подписание меморандума, зампред правительства Прикамья Алексей Чибисов отметил, что суть соглашения — оценить перспективы использования электрического автотранспорта в пермских условиях. «Наша задача — посмотреть, как эта техника будет работать в пермском климате. Есть вопросы по емкости аккумулятора, по работе подвески. По итогам теста мы будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, в том числе по сборке электробусов в Перми», — подытожил Алексей Чибисов и добавил, что тестирование электробусов займет не менее 2 месяцев.



Господин Юн Лу отметил, что Пермь выбрана для тестирования как раз из-за погодных условий. «Климат Перми схож с климатом других крупных городов России. Поэтому мы проверим возможности нашей техники, по сути, сразу для нескольких регионов страны», — подчеркнул китайский бизнесмен.



Roshow Group — группа предприятий, в которую входят десятки дочерних компаний, включая Roshow Group R & D Center for power, ROSHOW Technology, Kairui New Energy, ShunTong New Energy Automobile Service, Zhejiang ZhongKe Zheng fang Electronic Technology и др.



Компания Roshow Group является одним из лидеров на рынке Китая по производству электрических автотранспортных средств: легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы.



На сегодня компания Roshow Group осуществила поставку более 1500 электрических автобусов и микроавтобусов для нужд общественного транспорта китайских городов и компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.