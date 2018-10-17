Пермяки могут проголосовать за лучшего тренера города

18:45 | 22.10.2018

В Перми стартовал второй этап конкурса на присуждение ежегодной премии «Тренер года». Почти две недели можно будет голосовать за лучшего тренера Перми.



Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, принять участие в голосовании и получить дополнительную информацию может каждый желающий, посетив портал «Умный спорт» (умный-спорт.рф/index.php?r=trainer/competition).



В голосовании принимают участие 15 тренеров в соответствии с заявленными номинациями. Напомним, конкурс проводится в несколько этапов. Первый этап – прием документов. На втором этапе – по 1 ноября – проходит онлайн-голосование. Третий этап пройдет с 2 ноября по 10 ноября, в рамках которого состоится итоговое утверждение списка победителей комиссией конкурса.



В декабре планируется церемония награждения победителей и вручение премии.