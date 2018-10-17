Пермь: новости дня
18:45 | 22.10.2018
Пермяки могут проголосовать за лучшего тренера города
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, принять участие в голосовании и получить дополнительную информацию может каждый желающий, посетив портал «Умный спорт» (умный-спорт.рф/index.php?r=trainer/competition).
В голосовании принимают участие 15 тренеров в соответствии с заявленными номинациями. Напомним, конкурс проводится в несколько этапов. Первый этап – прием документов. На втором этапе – по 1 ноября – проходит онлайн-голосование. Третий этап пройдет с 2 ноября по 10 ноября, в рамках которого состоится итоговое утверждение списка победителей комиссией конкурса.
В декабре планируется церемония награждения победителей и вручение премии.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:53 | 22.10.2018
Проезд на электричке в Екатеринбурге подорожает в 2,5 раза
18:45 | 22.10.2018
Пермяки могут проголосовать за лучшего тренера города
18:31 | 22.10.2018
Пермским волонтерам вручены президентские награды за помощь в проведении Всемирного фестиваля молодежи
18:20 | 22.10.2018
В ноябре пермяки смогут посетить девять сельскохозяйственных ярмарок
18:16 | 22.10.2018
Блогеры из Санкт-Петербурга завершили путь по «Тропе Ермака» за 35 дней
17:55 | 22.10.2018
В Полевском неизвестный разлил ртуть в центре города
17:42 | 22.10.2018
Тариф на вывоз мусора для жителей Кургана определят в декабре
17:32 | 22.10.2018
Бывшего главу Камышлова обязали заплатить почти 15 миллионов рублей
17:20 | 22.10.2018
В Екатеринбурге пройдут зрелищные состязания — битва роботов
16:48 | 22.10.2018
Ночью 25 октября на 40 минут перекроют участок Пермского тракта
16:18 | 22.10.2018
Организатора незаконной свалки под Первоуральском признали банкротом
15:40 | 22.10.2018
Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся уральцам
15:26 | 22.10.2018
Уральский окружной военный суд оставил в силе приговор следователю, попавшемуся на взятке
15:20 | 22.10.2018
Пермский край готовится к зиме
15:11 | 22.10.2018
Бажов лидирует в конкурсе по присвоению имени аэропорту Кольцово
14:40 | 22.10.2018
В поселке Энергетиков Серовского ГО разыскивают без вести пропавшую 54-летнюю женщину
14:32 | 22.10.2018
В тагильскую колонию пытались пронести сим-карту осужденному террористу
14:22 | 22.10.2018
В Свердловской области на семь лет осудили создателя финансовой пирамиды
13:54 | 22.10.2018
В Нижнем Тагиле зверски убиты женщина и ее 13-летняя дочь
13:49 | 22.10.2018
Жительница Перми ударила грабителя вилкой
13:33 | 22.10.2018
Более 300 осужденных раньше срока вышли из мест лишения свободы в Свердловской области
13:29 | 22.10.2018
Максим Решетников: «Кардиологическая помощь должна быть доступной для всех жителей региона»
13:21 | 22.10.2018
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве МУП «Золушка»
12:51 | 22.10.2018
Пермское предприятие стало пятнадцатым резидентом «Сколково» от Прикамья
12:50 | 22.10.2018
На Урале цыганку осудили на пять лет за «лечение по телефону»
12:42 | 22.10.2018
«Парма» заключила контракт с новым центровым
12:30 | 22.10.2018
К середине недели в Перми потеплеет
12:14 | 22.10.2018
В Перми представили общественный транспорт нового поколения
12:00 | 22.10.2018
Делегация Свердловской области посетила Будапешт. В планах – расширение сотрудничества в области медицины
11:57 | 22.10.2018
Мужчина в маске, вооруженный ножом, ограбил в Кургане магазин
11:50 | 22.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 октября 2018 года
11:42 | 22.10.2018
В Екатеринбурге более 130 детей-сирот получили квартиры
11:25 | 22.10.2018
На Городском пруду начали сносить незаконную полусферу
11:12 | 22.10.2018
Власти Кургана усиливают меры безопасности в учебных учреждениях города из-за трагедии в Керчи
10:58 | 22.10.2018
Строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург одобрено экспертами
10:37 | 22.10.2018
ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
09:59 | 22.10.2018
Свердловский пожарный дознаватель стал чемпионом мира по гиревому спорту
09:46 | 22.10.2018
Ольга Котлярова возглавила информационно-аналитический департамент администрации Екатеринбурга
09:22 | 22.10.2018
15 декабря в Екатеринбурге пройдут бои Александра Емельяненко и Шлеменко
21:50 | 21.10.2018
Новая победная серия: «Автомобилист» обыграл «Локомотив» в овертайме
20:31 | 21.10.2018
Баскетбольный клуб «Урал» проиграл «ЦСКА 2»
19:33 | 21.10.2018
Культурный фестиваль «Русский мир» могут провести в Екатеринбурге
18:50 | 21.10.2018
На капремонт домов в Белоярке потратят 21 миллион рублей
18:33 | 21.10.2018
В Екатеринбурге откроют уникальную выставку «Скульптор Эрьзя и Урал»