В ноябре пермяки смогут посетить девять сельскохозяйственных ярмарок

18:20 | 22.10.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с главой Перми Дмитрием Самойловым совершил инспекционный выезд на пермские площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок.



Напомним, с начала сентября по поручению главы региона введен новый формат проведения ярмарок – ярмарочные мероприятия проводятся в выходные на определенных, постоянных местах. При этом арендная плата с местных производителей, представляющих там свою продукцию, не взимается.



С начала октября в краевой столице сельскохозяйственные ярмарки продолжают работать на двух площадках: шоссе Космонавтов, 114 (рядом с фабрикой «Гознак»), и ул. Крупской, 42 (район площади Дружбы).



«Двух точек для краевой столицы явно недостаточно. Поэтому поручил профильному ведомству найти новые площадки. Продолжим работу и в этом направлении», – подвел итоги рабочей поездки губернатор.



Также во время общения губернатора с фермерами представители сельхозтоваропроизводителей озвучили необходимость благоустройства площадок, на которых проходят ярмарки. Соответствующее поручение глава региона дал краевому минсельхозпроду и городским властям.



В ноябре в Перми сельскохозяйственные ярмарки продолжат свою работу по выходным. В этом месяце ярмарочные мероприятия будут организованы на пяти площадках в соответствии со следующим графиком: 3, 4, 5 ноября – Мотовилихинский район, улица Крупской, 42 (площадь Дружбы); 10, 11 ноября – Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114, и Ленинский район, улица Ленина, 53; 17, 18 ноября – Кировский район, улица Ласьвинская, 18, и Свердловский район, улица Героев Хасана, 105 (микрорайон Велта); 24, 25 ноября – Мотовилихинский район, улица Крупской, 42 (площадь Дружбы).



Отметим, ярмарки работают каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00. На ярмарках можно приобрести хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, колбасы и деликатесы, мед, саженцы, овощи, зелень и дикоросы. Всего за 2018 год предполагается провести более 1200 ярмарок по всему краю.