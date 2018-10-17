Блогеры из Санкт-Петербурга завершили путь по «Тропе Ермака» за 35 дней

18:16 | 22.10.2018

35 дней ушло у блогеров Сергея Захарченко и Константина Пименова на прохождение первого в России трекингового маршрута «Путь Ермака». Его протяженность составила 1618 километров, включала 45 точек, расстояние между ними варьировалось от 30 до 45 километров. Путь пролегал по историческим тропам освоения Сибири через пять регионов страны: Пермский край, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Омскую области.



Путь является аналогом испанского El Camino de Santiago. С 2 по 13 июля организаторами был осуществлен автопробег с целью вручения сертификатов официальных точек пути и обсуждения создания постоянного пешего туристического маршрута «Путь Ермака». Узнав об этом, два путешественника-блогера из Санкт-Петербурга связались с руководителем проекта и вызвались пройти «Путь Ермака» первыми и тем самым открыть пеший маршрут.



«О «Пути Ермака» мы узнали из интернета совершенно случайно, – рассказывает Константин Пименов. – После совместного прохождения «Пути Сантьяго» мы с Сергеем Захарченко задумались, почему подобного туристического маршрута нет в России. В США, например, есть «Путь аппалачи», в Европе, помимо испанского маршрута, еще и «Дорога франков», а у нас – ничего. Когда узнали о «Пути Ермака», естественно, связались с организаторами и вызвались быть первопроходцами».



Ежедневно путешественники проходили в среднем по 35 километров и маркировали тропу стрелками для следующих путешественников. Пополнение запасов питания и ночевки происходили в пунктах, подготовленных организаторами. Желающие могли следить за путешествием в специальной группе в социальной сети «ВКонтакте», где блогеры делились своими впечатлениями от прохождения маршрута.



В следующем году «Тропой Ермака» смогут пройти предварительно организованные группы туристов.