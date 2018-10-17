Пермский край готовится к зиме

15:20 | 22.10.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил автобазы подрядных организаций и проверил готовность коммунальной техники к зимнему сезону. Чистоту на дорогах края и Перми в этом сезоне готовы обеспечить более 200 единиц техники и более 1000 сотрудников коммунальных служб.



По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, вся техника уже готова, людей хватает – в случае выпадения осадков техника сразу выйдет на уборку. «Осенью прошлого года в крае было принято решение о содержании дорог хозспособом – создано краевое учреждение, куплена необходимая техника. Сейчас вся техника готова, механизаторы дежурят, специалисты следят за ситуацией на дорогах – в случае необходимости все готовы работать», – прокомментировал готовность региона и краевой столицы к зиме министр.



В настоящее время ведется круглосуточный контроль за содержанием автомобильных дорог. В Пермском крае более 3 тысяч километров региональных дорог. На них работают 37 видеокамер и 19 метеостанций, которые производят мониторинг температуры воздуха, влажности и состояния дорожного покрытия.



Для уборки дорог будет использоваться в том числе жидкий реагент, сейчас рассматриваются и другие противогололедные материалы, в частности Уральского завода противогололедных материалов. Подрядные организации закупают необходимые материалы для содержания дорог. Так, предполагается приобрести почти 50 тысяч тонн песко-соляной смеси и более 8,6 тысячи тонн гранилита.



По итогам осмотра губернатор Максим Решетников поручил особое внимание уделить уборке тротуаров и территорий муниципальных и краевых объектов. По словам главы региона, вне зависимости от того, в чьей собственности находится учреждение, жителям должно быть комфортно посещать его.