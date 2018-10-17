Жительница Перми ударила грабителя вилкой

13:49 | 22.10.2018

В Перми по подозрению в серии грабежей задержаны двое местных жителей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. В темное время суток злоумышленники нападали на улицах на женщин: избивали и забирали ценные вещи, золото и деньги.



Полицейские рассказали, что одна из потерпевших – 23 летняя девушка – дала достойный отпор грабителям: достала из сумки вилку и ударила одного из нападавших в ногу. Инцидент произошел на ул. Чехова около 22.00. Сопротивление не спасло девушку от расставания с ценностями: злоумышленники похитили у пермячки золотые украшения на сумму более 7 тысяч рублей.



Последнее преступление подозреваемые совершили вблизи проходных завода в Мотовилихе. Они напали на женщину 1954 года рождения, шедшую на работу рано утром.



Сейчас подельники, 38-летний и 34-летний пермяки, арестованы. Уже установлена причастность напарников к трем грабежам, возбуждены уголовные дела. Однако в полиции считают, что могут быть еще потерпевшие, которые не обратились с заявлениями в полицию. Пострадавших от действий этих людей просят позвонить по телефону 246-83-77.