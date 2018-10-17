Пермь: новости дня
13:29 | 22.10.2018
Максим Решетников: «Кардиологическая помощь должна быть доступной для всех жителей региона»
По информации краевого минздрава, в Пермском крае более чем в половине случаев заболевания сердца и сосудов становятся причиной смерти. Используя уже наработанный в пермском кардиодиспансере опыт, важно, с одной стороны, поднять планку качества оказания кардиологической помощи, с другой — сделать ее действительно доступной для жителей всех территорий Прикамья, считает губернатор Максим Решетников.
«Нужно создавать полноценную трехуровневую систему кардиологической помощи в нашем регионе. Главная задача первого уровня — укомплектование врачебных амбулаторий. Второй уровень — это создание межтерриториальных кардиоцентров. Подобный опыт уже есть — будем ориентироваться на пилотный проект такого центра в Верещагино. Третий уровень — уже стационарная помощь в кардиодиспансере. Мы должны понимать, что кардиоцентр — это «верхушка айсберга» — очень важно, чтобы врачи отсюда в первую очередь управляли всеми процессами оказания кардиологической помощи в территориях, координировали работу там, делились своим опытом. Не будем забывать, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 28 %. Для достижения этого показателя ресурсы будут выделяться и краевые, и федеральные. Это значимое и важное для нас направление работы», — обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Сейчас на базе кардиодиспансера развернуто три краевых центра. Так, в него входит региональный сосудистый центр (РСЦ) для оказания экстренной помощи пациентам с острым коронарным синдромом. Ежегодно через РСЦ проходит около 2 000 пациентов, в зоне обслуживания РСЦ проживает более 600 000 человек. Специалисты Центра хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца ежегодно имплантируют около 900 электрокардиостимуляторов. А в Центре хирургической профилактики нарушений мозгового кровообращения ежегодно выполняется более 500 операций на сосудах головного мозга.
По мнению главного врача краевого кардиологического диспансера Сергея Наумова, коллектив учреждения готов «замкнуть на себе» методическую и организационную работу первого и второго звеньев оказания кардиологической помощи.
«У нас очень чуткое отношение к пациентам, мы по праву гордимся нашими врачами. И мы готовы взять на себя ту миссию, которую Максим Геннадьевич обозначил, — дотянуться своими технологиями, кадровыми возможностями до каждого уголка региона. Уже «отработали» с коллегами из территорий технологии дистанционного анализа, в первую очередь это касается данных холтер-мониторов. Жителям отдаленных территорий необязательно будет ездить в Пермь, чтобы сделать холтер-мониторирование», — рассказал он.
Уже сейчас специалисты кардиодиспансера оказывают медицинскую помощь на самом современном оборудовании, процесс лечения организован на высоком организационном уровне, отмечает заведующий отделением рентген-хирургических методов лечения пермского кардиодиспансера Вячеслав Ткаченко. «В нашем отделении очень важна слаженная работа всех участников лечебного процесса, мы проводим исследования ритмично. Самое главное, что диагностика позволяет определить дальнейшую тактику лечения, добиваться хороших результатов», — отметил он.
Клинический кардиологический диспансер — лечебный, научный, методический и экспертный центр организации кардиологической и кардиохирургической помощи жителям Пермского края.
Учреждение относится к III уровню оказания медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия и кардиология».
В составе диспансера работают 13 отделений: отделение кардиохирургии, отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения, отделение кардиологии № 1, отделение кардиологии № 2, отделение кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, отделение анестезиологии и реанимации, отделение анестезиологии и реанимации острого коронарного синдрома, консультативно-поликлиническое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение.
© «Вечерние Ведомости»
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