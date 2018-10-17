Пермское предприятие стало пятнадцатым резидентом «Сколково» от Прикамья

12:51 | 22.10.2018

Компания — производитель систем «умный дом» INSYTE Electronics (Пермь) получила статус резидента «Сколково», она вошла в IT-кластер федерального инновационного центра. Таким образом, предприятие стало 15-м представителем Пермского края в «Сколково».



Как пояснили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, наш регион представлен во всех пяти кластерах «Сколково». Из 15 резидентов 8 представлены в IT-кластере, 4 — в кластере «Энерготех» и по 1 — в кластерах «Биомед», «Ядертех» и «Космос».



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что кластерные направления «Сколково» близки специализации IT-предприятий Пермского края: «Цифровая экономика, промышленные технологии, биотехнологии — это те сферы, где Пермский край традиционно силен, нам действительно есть что показать». Также губернатор подчеркивал, что для региональных властей развитие IT-сектора — это основа стратегического развития. Поэтому в регионе регулярно проводятся стратегические сессии и совещания рабочих групп с участием IT-предприятий.



INSYTE Electronics разработала глобальную комплексную платформу эффективного управления энергоресурсами EMS INSYTE. Разработчики называют сервис «облачным роботом для энергосбережения», он работает на основе технологии Интернета вещей.



Облачный робот предназначен для сбора и анализа данных об энергопотреблении и выстраивания энергоэффективной работы объектов любого масштаба: от небольшого кафе до промышленного предприятия. В EMS INSYTE входят 18 видов контроллеров, облачные серверы, в которые собираются данные об энергопотреблении, и сервисы, которые анализируют информацию и формируют сценарии эффективного энергопотребления. Сейчас облако EMS INSYTE способно обрабатывать до 1 000 000 подключений.



«Получение статуса резидента «Сколково» дает нам возможность привлечения дополнительной экспертизы со стороны других участников ИТ-кластера фонда. Это важно, ведь сейчас EMS INSYTE проходит стадию тестовой эксплуатации, по ее итогам нам предстоит доработка клиентского интерфейса, — отметил генеральный директор INSYTE Electronics Сергей Грибанов. — Присвоенный нам статус резидента говорит также о том, что энергосбережение — насущный вопрос для нашей страны, и решать его нужно, используя передовые IT-разработки».



Компания INSYTE Electronics производит оборудование для создания «умных домов» и автоматизации зданий с 2001 года, у нее 530 представительств по России и СНГ. Центральный офис и производство INSYTE Electronics находятся в Перми. За 17 лет работы внедрено более 10 000 проектов различной сложности — от небольших квартир до многоэтажных гостиниц.