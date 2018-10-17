Пермь: новости дня
12:42 | 22.10.2018
«Парма» заключила контракт с новым центровым
Новому игроку «Пармы» 35 лет, его рост - 211 см, вес - 120 кг. Григорий Шуховцов выступал в составе московского «Динамо», «Локомотив-Кубань» и ЦСКА, выигрывал Еврокубок и становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Прошлый сезон баскетболист провел в УНИКСе.
Григорий Шуховцов заменит центрового пермяков Ивана Лазарева, получившего травму.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:40 | 22.10.2018
В поселке Энергетиков Серовского ГО разыскивают без вести пропавшую 54-летнюю женщину
14:32 | 22.10.2018
В тагильскую колонию пытались пронести сим-карту осужденному террористу
14:22 | 22.10.2018
В Свердловской области на семь лет осудили создателя финансовой пирамиды
13:54 | 22.10.2018
В Нижнем Тагиле зверски убиты женщина и ее 13-летняя дочь
13:49 | 22.10.2018
Жительница Перми ударила грабителя вилкой
13:33 | 22.10.2018
Более 300 осужденных раньше срока вышли из мест лишения свободы в Свердловской области
13:29 | 22.10.2018
Максим Решетников: «Кардиологическая помощь должна быть доступной для всех жителей региона»
13:21 | 22.10.2018
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве МУП «Золушка»
12:51 | 22.10.2018
Пермское предприятие стало пятнадцатым резидентом «Сколково» от Прикамья
12:50 | 22.10.2018
На Урале цыганку осудили на пять лет за «лечение по телефону»
12:42 | 22.10.2018
«Парма» заключила контракт с новым центровым
12:30 | 22.10.2018
К середине недели в Перми потеплеет
12:14 | 22.10.2018
В Перми представили общественный транспорт нового поколения
12:00 | 22.10.2018
Делегация Свердловской области посетила Будапешт. В планах – расширение сотрудничества в области медицины
11:57 | 22.10.2018
Мужчина в маске, вооруженный ножом, ограбил в Кургане магазин
11:50 | 22.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 октября 2018 года
11:42 | 22.10.2018
В Екатеринбурге более 130 детей-сирот получили квартиры
11:25 | 22.10.2018
На Городском пруду начали сносить незаконную полусферу
11:12 | 22.10.2018
Власти Кургана усиливают меры безопасности в учебных учреждениях города из-за трагедии в Керчи
10:58 | 22.10.2018
Строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург одобрено экспертами
10:37 | 22.10.2018
ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
09:59 | 22.10.2018
Свердловский пожарный дознаватель стал чемпионом мира по гиревому спорту
09:46 | 22.10.2018
Ольга Котлярова возглавила информационно-аналитический департамент администрации Екатеринбурга
09:22 | 22.10.2018
15 декабря в Екатеринбурге пройдут бои Александра Емельяненко и Шлеменко
21:50 | 21.10.2018
Новая победная серия: «Автомобилист» обыграл «Локомотив» в овертайме
20:31 | 21.10.2018
Баскетбольный клуб «Урал» проиграл «ЦСКА 2»
19:33 | 21.10.2018
Культурный фестиваль «Русский мир» могут провести в Екатеринбурге
18:50 | 21.10.2018
На капремонт домов в Белоярке потратят 21 миллион рублей
18:33 | 21.10.2018
В Екатеринбурге откроют уникальную выставку «Скульптор Эрьзя и Урал»
17:37 | 21.10.2018
В Нижних Сергах загорелась частная баня
17:24 | 21.10.2018
Каждые выходные ноября в Перми будут проходить ярмарки
17:22 | 21.10.2018
28-летняя жительница Прикамья осуждена за убийство инвалида и его матери
17:20 | 21.10.2018
Пермские хирурги провели уникальную операцию по приживлению кисти руки
16:49 | 21.10.2018
В Свердловской области выделят два миллиона рублей на разработку маршрута про Романовых
15:43 | 21.10.2018
На трассе Курган — Звериноголовское сгорел пассажирский автобус
14:17 | 21.10.2018
Ради выпивки под суд: в Талице нетрезвый местный житель украл алкоголь из магазина
13:25 | 21.10.2018
Сразу после выходных в Свердловской области серьёзно похолодает
13:23 | 21.10.2018
В Прикамье наградили лучших комсомольских активистов
12:57 | 21.10.2018
Жить ради еды: Екатеринбург стал одним из лучших городов по гастрономическим фестивалям в России
12:11 | 21.10.2018
В Екатеринбурге энергетики ликвидировали аварию и остановили фонтан горячей воды на Шевченко
11:52 | 21.10.2018
Ночью на Среднем Урале горели два автомобиля
11:21 | 21.10.2018
В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с двумя детьми
19:55 | 20.10.2018
Сергей Шнуров привезёт «Ленинград» на «Екатеринбург Арену»
19:29 | 20.10.2018
В Верхнем Тагиле грабитель с ножом напал на продавщицу магазина