«Парма» заключила контракт с новым центровым

12:42 | 22.10.2018

Соглашение пермского баскетбольного клуба с центровым Григорием Шуховцовым рассчитано до конца текущего сезона.



Новому игроку «Пармы» 35 лет, его рост - 211 см, вес - 120 кг. Григорий Шуховцов выступал в составе московского «Динамо», «Локомотив-Кубань» и ЦСКА, выигрывал Еврокубок и становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Прошлый сезон баскетболист провел в УНИКСе.



Григорий Шуховцов заменит центрового пермяков Ивана Лазарева, получившего травму.