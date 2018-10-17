К середине недели в Перми потеплеет

12:30 | 22.10.2018

Сейчас в столице Прикамья 3 градуса, пасмурно. Сегодня, 22 октября, в Перми будет до 4°C, ночью – около 3°C.



Завтра ожидается до 8°C; такая же температура будет в среду, 24 октября, возможны дожди. Теплыми и дождливыми будут четверг и пятница: столбик термометра поднимется до 11°C. В выходные, по предварительным прогнозам, температура может опуститься до нуля, возможен снег.