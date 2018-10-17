Пермь: новости дня
12:14 | 22.10.2018
В Перми представили общественный транспорт нового поколения
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, основное направление реформирования пассажирских перевозок в Перми – дальнейшие развитие трамвайного движения. «Это приобретение нового подвижного состава, причем самого высокого класса, и ремонт трамвайных путей. За три года должна быть полностью отремонтирована наша основная трамвайная магистраль — от Пермь II до ул. 1905 года. На обновленной ветке должен ходить самый современный подвижной состав», — подчеркнул глава региона. По его словам, второе важное направление — это обновление автобусного парка: «Это позволит сделать передвижение пермяков более комфортным, а для перевозчиков задаст высокую планку. Рассчитываем, что в ближайшие три года они обновят половину автобусного парка. Требования к состоянию автопарка сейчас вырабатываются совместно с городом, краевым минтрансом, перевозчиками. Необходимо сделать мягкий, поэтапный вход в новую систему пассажирского транспорта. За счет этого рассчитываем значительно повысить качество транспортного обслуживания в городе Перми. Далее этот опыт будем распространять на весь край».
На презентации был представлен трамвайный вагон модели 71-911ЕМ, который после проведения технического осмотра планируется запустить по трамвайному маршруту №11у «ост. Школа №107 — м/н Висим». В трамвае предусмотрены системы климат-контроля и специальные информационные экраны. Общая вместимость трамвая составляет до 160 пассажиров. Также вагон обладает запасом автономного хода. А наличие 100% низкого пола в вагоне обеспечивает беспрепятственный доступ в салон маломобильных граждан. Также в трамвайном вагоне предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, дополнительные элементы обеспечения безопасности рабочего места водителя, системы помощи водителю при управлении трамвайным вагоном.
«Развитие транспортной отрасли в Перми сейчас рассматривается комплексно. Уже сейчас требования к перевозчикам ужесточаются, и в настоящее время перевозчики готовятся к изменениям в отрасли пассажирских перевозок и новым конкурсным процедурам. Одним из главных требований к перевозчикам, а также основным этапом внедрения новой транспортной модели становится обновление подвижного состава. Комфортное, безопасное и при этом быстрое передвижение пассажиров — наша основная цель. Поэтому мы будем мониторить и изучать мнение горожан о новых подвижных составах», — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.
По словам президента компании «ПК Транспортные системы» Феликса Винокура, в создании односекционного полностью низкопольного вагона принимали участие три десятка российских и международных компаний. «При этом трамвай на 90% состоит из комплектующих, произведенных на территории России. Сочетание опыта и инновационных разработок позволило построить трамвай, серийных аналогов которому сегодня нет не только в России, но и в мире. Более того, он получил высокую оценку экспертов на крупнейшей мировой выставке рельсового транспорта InnoTrans-2018, которая проходила в сентябре этого года в Берлине», — пояснил Феликс Винокур.
Кроме того, МУП «Пермгорэлектротранс» представило низкопольный автобус и электробус бренда Volgabus. Пять автобусов были приобретены предприятием для участия в планируемых конкурсных процедурах. Автобусы оснащены современной системой кондиционирования, отопления и видеонаблюдения. Электробус уже курсирует по городу по троллейбусным маршрутам. Принцип работы электробуса заключается в том, что он после специальной подзарядки работает на автономном ходу. Компания-производитель планирует проверить работоспособность электробуса в зимних условиях города.
«Мы очень рады, что жителям Перми пришелся по душе наш электробус. Это уникальная машина, способная изменить транспортную систему города. Автобус практически бесшумен, абсолютно экологически безопасен, способен полный день работать на маршруте, а заряжаться ночью в период низкой нагрузки на сети. Кроме того, в отличие от электробусов с быстрой зарядкой нет необходимости строить дорогостоящую инфраструктуру», — рассказал Валерий Курилин, первый заместитель генерального директора по продажам и сервису в Российской Федерации «Бакулин Моторс Групп».
Напомним, новый трамвай, а также электробус предоставлены производителями бесплатно. Тестирование подвижных составов производится в рамках разработки новой транспортной модели города Перми. Концепция направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения. Одним из ключевых этапов преобразования транспортной системы является обновление подвижного состава. В частности, планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 10 лет, трамваев — 15 лет.
© «Вечерние Ведомости»
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