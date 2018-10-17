28-летняя жительница Прикамья осуждена за убийство инвалида и его матери

17:22 | 21.10.2018

Суд вынес приговор 28-летней жительнице Верещагинского района. Женщина признана виновной в убийстве двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление и краже, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Как установили следствие и суд, днем 11 июня прошлого года в поселке Менделеево Карагайского района многодетная мать четверых детей, которая подрабатывала разносчицей пенсии, пришла к престарелой местной жительнице, желая отсрочить выплату денежного долга. Пожилая женщина жила вместе с сыном, инвалидом первой группы. Пенсионерка сказала, что в случае невозвращения долга сообщит об этом в правоохранительные органы и органы опеки и тогда у гостьи могут изъять детей. Опасаясь, что женщина действительно обратится в органы власти, должница нанесла хозяйке 1930 года рождения и ее 68-летнему сыну многочисленные удары ножом. От ранений оба скончались на месте. Нападавшая украла из дома 2700 рублей и скрылась.



Суд приговорил виновную к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.