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Пермь: новости дня


13:18 | 21.10.2018

На первенстве ПФО прикамские дзюдоисты одержали победу во всех весовых категориях

На первенстве ПФО спортсмены из Прикамья завоевали пять золотых медалей из пяти возможных.

Первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года проходило в Казани. В числе победителей турнира – представители Пермского края, юниоры Тимофей Исаков, Никита Фофанов, Иван Баранов, Виктор Глухов, Антон Шилов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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