На первенстве ПФО прикамские дзюдоисты одержали победу во всех весовых категориях

13:18 | 21.10.2018

На первенстве ПФО спортсмены из Прикамья завоевали пять золотых медалей из пяти возможных.



Первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года проходило в Казани. В числе победителей турнира – представители Пермского края, юниоры Тимофей Исаков, Никита Фофанов, Иван Баранов, Виктор Глухов, Антон Шилов.