4500 сотрудников предприятий Прикамья пройдут переобучение по программе бережливого производства

19:44 | 19.10.2018

До конца года технологиям бережливого производства планируется обучить и переобучить более 4500 человек с 27 предприятий Пермского края. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Повышение производительности труда и бережливое производство».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в программе «Повышение производительности труда». По словам главы Прикамья, «для пермских предприятий это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами».



По словам первого замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елены Дегтяревой, в 2018 году на эти цели из регионального и федерального бюджетов направлено 90 млн рублей.



«Проект по повышению производительности труда — это сложный системный проект. Мы видим, что тема обучения и переобучения персонала очень востребована, и на следующий год также планируем субсидировать расходы предприятий на повышение квалификации специалистов в таком же объеме. Ожидаем, что в рамках программы подобное обучение станет ежегодным», — подчеркнула она.



В программе обучения работников региональных предприятий задействовано более 40 образовательных учреждений, которые дадут наставления более чем по 200 образовательным программам, например: «Школа наставников», «Автоматизация производств», «Цифровые производства», «Международная логистика», «Бережливое производство», «Основы производственных систем», «Программирование и эксплуатация станков ЧПУ», «Обучение внутренних преподавателей».



Ряд учебных заведений, таких как ЦПК «Становление» и учебный центр «Кайдзен», образовательный центр ПНППК и «Региональный центр инжиниринга», специально в рамках программы модернизировали свою образовательную базу и в данный момент решают разные образовательные задачи по программам «Автоматизация производства и робототехника», «QRM производственные системы», «Фабрика процессов», «Бережливое производство и автоматика». Специалисты центров подчеркивают, что для обучения специалистов на регулярной основе приглашаются федеральные эксперты и преподаватели.



«Все программы обучения ЦПК «Становление» направлены на повышение производительности труда и решают комплексные задачи производственных предприятий. На данный момент идет активная проработка программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки по вопросам повышения производительности труда руководителей и работников предприятий Перми и Пермского края для реализации в 2019 году», — рассказала заместитель директора по развитию и маркетингу ЦПК «Становление» Екатерина Леденцова. Она отметила, что за 2018 год через их центр прошли 249 специалистов из 10 предприятий по 16 программам обучения.



Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, правительства Пермского края, «Регионального центра ижиниринга», «Федерального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах. Планируется, что к 2025 году эффективность деятельности производств вырастет минимум на 30 %. Кроме того, реализация федерального проекта позволяет участникам программы участвовать в льготных программах по приобретению оборудования, усовершенствованию рабочих мест и софинансировании мероприятий по обучению персонала.