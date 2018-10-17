Пермский авиационный двигатель ПД-14 готов к реализации и эксплуатации

18:49 | 19.10.2018

Новый российский высокотехнологичный и конкурентоспособный авиационный двигатель ПД-14, разработанный пермскими моторостроителями, получил Сертификат типа. Документ подписан руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александром Нерадько.



По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, получение Сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации. «Можно констатировать: успешно создан первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации», — подчеркнул Денис Мантуров.



Как отметил министр, следующим этапом реализации проекта станет валидация Сертификата типа двигателя ПД-14 в EASA, которая намечена на 2019 год. «Одновременно будут осуществляться испытания самолета МС-21 с ДУ с двигателем ПД-14. Сроки создания двигателя изначально были синхронизированы со сроками создания самолета в ПАО «Корпорация «Иркут», — пояснил глава Минпромторга России.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что «Пермские моторы» по-прежнему являются брендом региона и гордостью страны. Ключевая задача региональных властей — обеспечить кооперацию госкорпораций и ОДК.



Ожидается, что до конца 2018 года будет произведено и поставлено ПАО «Корпорация «Иркут» 3 серийных двигателя ПД-14. «Реализация проекта позволит значительно увеличить долю российских комплектующих в конструкции перспективного среднемагистрального самолета. Кроме того, будет создан базис для увеличения более чем в два раза продаж российских газотурбинных двигателей», — добавил Денис Мантуров.



Разработка двигателя осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». Проект инициирован АО «ОДК» в целях обеспечения альтернативных поставок авиационных двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолетов и поддержан ПАО «ОАК».



Двигатель ПД-14 предназначен для перспективного семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 (150–220 пассажирских мест). По сравнению с лучшими в настоящий момент аналогами, в эксплуатации заявленные параметры двигателя обеспечат снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 15 %.